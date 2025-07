Isola dei Famosi, Veronica Gentili: "Era una sfida che mi spaventava, ma ho fatto bene ad affrontarla"

News VIP

Veronica Gentili racconta la sua Isola dei Famosi.

A una settimana dalla conclusione della sua prima edizione alla guida dell'Isola dei Famosi, Veronica Gentili ha voluto prendersi un momento per riflettere su questa esperienza che ha segnato un importante cambio di rotta nella sua carriera televisiva. Con un lungo e sentito video postato sul suo profilo Instagram, la giornalista e conduttrice ha aperto il suo cuore ai fan, condividendo emozioni, paure, conquiste e gratitudine.

Isola dei Famosi, Veronica Gentili: "Ho deciso di buttarmi, di affrontare una nuova sfida"

Come riportato anche da Biccy, Veronica ha spiegato di aver atteso qualche giorno prima di dire la sua sull’avventura appena conclusa, per lasciar sedimentare sensazioni e pensieri:

"Ciao a tutti. Ho fatto passare qualche giorno per lasciar depositare un po’ tutte le emozioni e tutti i pensieri che avevo. Perché la conduzione di un programma di questo genere, come l’Isola, era per me un’esperienza completamente nuova. E come succede a tutti, tutte le volte che ci si trova a dover affrontare qualcosa di nuovo, ero incerta, perplessa, anche spaventata, se volete. E alla fine, però, ho deciso di buttarmi, di affrontare questa nuova sfida cercando di farlo a modo mio. E ora posso dire con serenità che ho fatto bene a farlo.”

Il percorso professionale di Veronica Gentili è stato fino ad ora prevalentemente legato all'informazione e alla politica, con un taglio giornalistico serio e rigoroso. Trovare quindi il suo volto alla guida di un reality show popolare e "pop" come L’Isola dei Famosi aveva inizialmente destato stupore, ma la conduttrice ha saputo ritagliarsi il suo spazio, affrontando tutto con misura, ironia e autenticità. Un passo fuori dalla comfort zone che lei stessa ha definito "un viaggio molto bello, ricco, fatto di scoperte nuove", aggiungendo:

“È stato un viaggio molto bello, ricco, fatto di scoperte nuove, di conoscenze, in cui mi sono cimentata con contesti completamente diversi e in cui ho potuto esplorare luoghi che mi erano del tutto sconosciuti. Metaforicamente si intende perché Cologno Monzese vi giuro che la conoscevo già piuttosto bene.”

Un commento ironico che lascia comunque trasparire quanto questo impegno televisivo abbia rappresentato per lei un’occasione per crescere non solo come professionista ma anche come persona.

“Ecco, se dovessi darvi un consiglio partendo dalla mia esperienza, vi direi di fare lo stesso. Ogni volta che qualcosa di nuovo, di diverso vi si presenta davanti, qualcosa che vi costringe a mettervi in gioco e a sfidare i vostri limiti, all’inizio traccheggiate, esitate, considerate tutti i dubbi che volete e abbiate quella giusta paura che ci fa essere umani. Ma poi fatela.”

Nel video, la conduttrice ha anche rivelato un piccolo rituale che le ha dato forza durante l’esperienza televisiva, un gesto scaramantico mutuato dal mondo del teatro, a cui è legata da sempre:

“E magari fate come me, per darvi coraggio inventatevi un vostro piccolo rituale. Io, per esempio, ho preso dal teatro l’obbligo assoluto di dire una cosa ogni volta che entro in scena, altrimenti non esiste che vada in onda. Perché l’unico modo per conoscere se stessi e crescere un po’ è capire i propri limiti e se si può cercare di superarli.”

Il video si è concluso con un pensiero più profondo, una citazione filosofica e un sentito ringraziamento rivolto a chi l’ha accompagnata lungo questo viaggio:

“E soprattutto perché, come diceva Rousseau, prendi la direzione opposta all’abitudine e quasi sempre farai bene. Voglio ringraziare tutti voi che in questa direzione opposta all’abitudine mi avete accompagnata, seguita, sostenuta, consigliata, perché l’esperienza vale davvero qualcosa solo quando è condivisa. E quindi, senza di voi non sarebbe stato lo stesso. Grazie, grazie e grazie, veramente.”

