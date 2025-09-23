Laura Pausini rompe il silenzio: “Ho scritto a Grignani ma non mi ha mai risposto”

News VIP

Laura Pausini, intervistata da Anna Pettinelli a RDS ha parlato della recente vicenda sul brano di Gianluca Grignani che l'ha denunciata: "Non voglio polemiche, solo positività"

Quella che doveva essere una celebrazione della musica italiana e un omaggio a un grande cantautore, si è trasformata in una vicenda dai toni polemici che rischia addirittura di finire in tribunale. Laura Pausini, impegnata nella promozione del suo nuovo singolo, ha deciso di reinterpretare “La mia storia tra le dita”, uno dei brani più iconici di Gianluca Grignani, portandolo a nuova vita e declinandolo addirittura in quattro lingue.

“La mia storia tra le dita”: il duello inatteso tra Pausini e Grignani

Un progetto che la cantante ha raccontato come profondamente sentito e legato a vicende personali, ma che non è stato accolto con lo stesso entusiasmo dal diretto interessato. Secondo quanto riportato da più fonti, Grignani non avrebbe gradito né il fatto di non essere stato citato nel primo lancio promozionale del brano, né alcune modifiche apportate al testo originale nella versione di Pausini. Tanto che il cantautore sarebbe pronto ad adire vie legali contro l’artista romagnola.

L’argomento è approdato anche sulle frequenze di RDS, dove Anna Pettinelli ha intervistato Laura Pausini nel suo programma radiofonico. A precisa domanda sulla vicenda, la cantante ha risposto con parole chiare e pacate:

“Come mai è successo tutto questo? Io non lo so, se me lo spiegano forse ci capisco qualcosa. Anzi, devo dire che io gli ho anche scritto in privato, ma non ho mai ricevuto risposta. Questo nonostante lui a febbraio mi avesse detto che era molto felice del fatto che avrei cantato il suo brano, ma già a dicembre me l’aveva detto, quando era venuto a un mio concerto. Non sono una che vuole fare polemiche, certo che però ci sono rimasta un po’ male di quello che è accaduto. Però a me la canzone mi piace troppo e quindi ho deciso di non cambiare i piani nonostante tutto questo casino”.

La Pausini ha voluto sottolineare anche il profondo legame personale con il brano:

“C’è un motivo per il quale ho scelto questa canzone: mi piace, ci sono dentro delle cose che mi ricordano vicende mie personali. Se l’ho fatta in quattro lingue significa che la sento mia e sento di voler bene a questo pezzo. Io sono sicura che se lo vedessi ci daremmo un abbraccio. Per me c’è qualcos’altro dietro, ma vabbè”.

Intanto, per placare le tensioni e difendere i suoi fan da un’ondata di commenti negativi e accuse reciproche, la cantante ha condiviso un lungo messaggio sui social. Un invito alla calma e alla positività, tipico del suo stile:

“Ragazzi, non iniziamo please… almeno voi. Da sempre ci sono critiche, paragoni, bugie, offese… non è una novità! Capisco per prima che è difficile, ma non cambieremo le opinioni altrui. Stiamo sereni. Io da sempre canto quello che sento profondamente legato a me. A volte piace, a volte no. Ma non cambio idea. Se canto solo uomini si lamentano perché non canto donne, se canto donne allora i paragoni. Basta, se piace ascoltatemi, siamo felici insieme. Se non piace, ce ne saranno altre. Portiamo solo positività, non odio. Ok? Baci baci”.

La vicenda, quindi, resta aperta: da una parte la scelta artistica di Laura Pausini di rendere omaggio a un brano che considera parte della sua storia personale, dall’altra la reazione stizzita di Gianluca Grignani, che sembra non aver gradito la rivisitazione.