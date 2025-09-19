TGCom24
Home | VIP | News | Gianluca Grignani porta in tribunale Laura Pausini: la disputa su “La mia storia tra le dita” finisce in sede civile
News VIP

Gianluca Grignani porta in tribunale Laura Pausini: la disputa su “La mia storia tra le dita” finisce in sede civile

Anita Nurzia

La mia storia tra le dita” finisce in tribunale: Grignani contro Pausini per violazione del diritto d’autore

Gianluca Grignani porta in tribunale Laura Pausini: la disputa su “La mia storia tra le dita” finisce in sede civile

Una delle canzoni simbolo degli anni Novanta, “La mia storia tra le dita”, torna oggi al centro delle cronache non per motivi musicali, ma legali. Gianluca Grignani ha infatti deciso di portare in tribunale Laura Pausini, rea – secondo l’accusa – di aver violato l’articolo 20 della Legge sul Diritto d’Autore.

Gianluca Grignani trascina Laura Pausini in tribunale

A ricostruire i retroscena di questa vicenda è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha raccontato le tappe dello scontro nato qualche settimana fa e mai ricomposto.

Secondo quanto riportato, Grignani sarebbe rimasto profondamente amareggiato dalle modalità con cui il brano, scritto e interpretato da lui negli anni Novanta, è stato rilanciato da Laura Pausini come nuovo singolo. “Una storia fatta di comunicazioni mancate, bruciature sui tempi di lancio (quando Grignani stava per uscire in duetto con Matteo Bocelli) e soprattutto di decisioni unilaterali che hanno ferito profondamente l’artista milanese”, spiega Parpiglia.

Il cantautore si sarebbe sentito scavalcato non solo nella gestione del pezzo, ma anche nella realizzazione della versione francese del brano, progetto al quale si era sempre opposto. Pausini e Warner avrebbero invece deciso di portarlo avanti ugualmente, producendo canzone e videoclip, senza che Grignani ne fosse informato.

Il malumore è esploso pubblicamente dopo la serata di Faenza, quando Laura Pausini ha presentato “La mia storia tra le dita” con un tono che, secondo Grignani, non rendeva giustizia all’opera. La reazione del cantante non si è fatta attendere: “Ma sai qual è la verità? Stessa realtà, due facce ha”, ha scritto sui social.

Il management di Grignani ha rincarato: “È tutto molto triste, poteva essere una festa, una cosa bellissima”.

La difesa di Grignani, rappresentata dall’avvocato Giorgio Tramacere, ha deciso di procedere in sede civile facendo leva sull’articolo 20 della Legge 633/1941. Questa norma tutela il diritto morale dell’autore, ovvero la possibilità di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a modifiche non autorizzate che possano ledere onore e reputazione.

Secondo la ricostruzione, la Pausini avrebbe violato questi diritti in più modi: mancato rispetto della paternità morale; pregiudizio all’onore e alla reputazione e modificazioni non autorizzate del brano. Quella che poteva essere un’occasione di celebrazione musicale condivisa tra due grandi voci italiane si è trasformata in una controversia legale che promette di far discutere e oa sarà il tribunale a stabilire chi abbia ragione.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Belen Rodriguez ha un nuovo amore e lo "sbandiera ai quattro venti": ecco chi Stefano Belingardi Clusoni
news VIP Belen Rodriguez ha un nuovo amore e lo "sbandiera ai quattro venti": ecco chi Stefano Belingardi Clusoni
177 Giorni. Il rapimento di Farouk Kassam: al via le riprese della nuova serie Rai con Marco Bocci
anticipazioni TV 177 Giorni. Il rapimento di Farouk Kassam: al via le riprese della nuova serie Rai con Marco Bocci
La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Bahar e Sarp si rivedono!
anticipazioni TV La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Bahar e Sarp si rivedono!
X Factor, Paola Iezzi parla della maternità poi svela se sposerà il compagno
news VIP X Factor, Paola Iezzi parla della maternità poi svela se sposerà il compagno
Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Matteo vuole Odile, Ettore non demorde
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Matteo vuole Odile, Ettore non demorde
Ballando con le stelle, svelato un retroscena inedito sul ballerino che avrebbe dovuto esibirsi con Andrea Delogu
news VIP Ballando con le stelle, svelato un retroscena inedito sul ballerino che avrebbe dovuto esibirsi con Andrea Delogu
X Factor 2025: trionfo per la seconda puntata di X Factor dedicata alle Audition
anticipazioni TV X Factor 2025: trionfo per la seconda puntata di X Factor dedicata alle Audition
Stefano De Martino sul palco con Sal Da Vinci, ma Canale 5 taglia la sua ospitata
news VIP Stefano De Martino sul palco con Sal Da Vinci, ma Canale 5 taglia la sua ospitata
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV