TGCom24
Home | VIP | News | La Volta Buona, Antonella Elia scoppia in lacrime: c’entra il matrimonio con Pietro Delle Piane
News VIP

La Volta Buona, Antonella Elia scoppia in lacrime: c’entra il matrimonio con Pietro Delle Piane

Irene Sangermano

Ospite de La Volta Buona, Antonella Elia racconta di avere dovuto rimandare nuovamente le nozze con Pietro Delle Piane e si commuove

La Volta Buona, Antonella Elia scoppia in lacrime: c’entra il matrimonio con Pietro Delle Piane

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono innamoratissimi ma sembra che la loro favola d’amore non si coronerà molto presto con un matrimonio. Ospite a La Volta Buona, infatti, la soubrette si commuove ammettendo di dover rimandare nuovamente le nozze.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane, le nozze saltano ancora

La coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane ha catalizzato l’attenzione del pubblico della settima edizione di Temptation Island. Qui, la soubrette ha piantato in asso il suo fidanzato con un falò di confronto epico, quando ha scoperto alcuni atteggiamenti di lui che non le sono piaciuti, tra cui il presunto bacio con una delle tentatrici. Dopo l’addio al falò, tuttavia, Antonella e Pietro erano riusciti a chiarirsi e si sono riavvicinati parlando anche di matrimonio.

La coppia ha ammesso di volersi sposare il giorno di San Silvestro ma poi ha iniziato a ritardare le nozze, rimandando la data di anno in anno e così è trascorso davvero molto tempo tanto che tutti hanno pensato che le nozze non si sarebbero mai tenute. Nel frattempo, Antonella e Pietro si sono mostrati sempre più innamorati e complici, dunque nessuno si sarebbe aspettato di vedere Elia scoppiare in lacrime nello studio de La Volta Buona parlando del suo compagno. Ecco i dettagli.

Leggi anche Uomini e Donne, la dedica di Giovanni a Francesca

La Volta Buona, Antonella scoppia in lacrime

Antonella Elia è stata ospite dell’ultima puntata de La Volta Buona, il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo, e ha parlato delle sue nozze che non saranno più tanto imminenti come pensato. La soubrette, infatti, ha ammesso di essere stata costretta a rinviare ancora una volta il matrimonio a causa dei lavori nella sua casa che non sarebbero ancora stati completati. Inizialmente, conduttrice e ospite hanno scherzato sulla questione, parlando anche delle tradizioni legate al matrimonio, poi Elia è scoppiata a piangere sulle note di “Sei nell’anima” di Gianna Nannini.

“Mi fa commuovere il fatto che Pietro è davvero dentro la mia anima, sono patetica lo so. Che vuol dire? Che questa canzone rappresenta quello che siamo l’uno per l’altro, al di là delle difficoltà della vita, di sposarsi, tutta questa marea di caos che c’è”.

Ha commentato Elia con la voce emozionata e le lacrime agli occhi. Insomma, sembra che se anche si tratti di una scelta forzata, ad Antonella sia davvero dispiaciuto non potersi sposare con Pietro neppure questo anno. La coppia riuscirà nel progetto?

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Grande Fratello, il passato incontra il presente: arrivano gli ex in studio
news VIP Grande Fratello, il passato incontra il presente: arrivano gli ex in studio
La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Ecco chi ha fatto credere a Sarp che Bahar e i figli fossero morti!
anticipazioni TV La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Ecco chi ha fatto credere a Sarp che Bahar e i figli fossero morti!
XIX Edizione dei Tim Music Awards 2025, stasera su Rai1: ospiti e anticipazioni
anticipazioni TV XIX Edizione dei Tim Music Awards 2025, stasera su Rai1: ospiti e anticipazioni
Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Odile pensa ancora a Matteo ma bacia il suo nuovo stilista!
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Odile pensa ancora a Matteo ma bacia il suo nuovo stilista!
Amici 25, slitta la data d'inizio del talent: ecco quando tornerà in onda
news VIP Amici 25, slitta la data d'inizio del talent: ecco quando tornerà in onda
X Factor 2025, la Prima Puntata: Giorgia da 10, l'exploit di Gabbani, il talento di Pierci, il tormentone Pippetta e a nanna
anticipazioni TV X Factor 2025, la Prima Puntata: Giorgia da 10, l'exploit di Gabbani, il talento di Pierci, il tormentone Pippetta e a nanna
Ballando con le stelle, infortunio per Andrea Delogu? Ecco come stanno andando le prove
news VIP Ballando con le stelle, infortunio per Andrea Delogu? Ecco come stanno andando le prove
Uomini e Donne, la dolce dedica di Giovanni Siciliano a Francesca Cruciani: l’amore continua
news VIP Uomini e Donne, la dolce dedica di Giovanni Siciliano a Francesca Cruciani: l’amore continua
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV