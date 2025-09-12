La Volta Buona, Antonella Elia scoppia in lacrime: c’entra il matrimonio con Pietro Delle Piane

News VIP

Ospite de La Volta Buona, Antonella Elia racconta di avere dovuto rimandare nuovamente le nozze con Pietro Delle Piane e si commuove

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono innamoratissimi ma sembra che la loro favola d’amore non si coronerà molto presto con un matrimonio. Ospite a La Volta Buona, infatti, la soubrette si commuove ammettendo di dover rimandare nuovamente le nozze.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane, le nozze saltano ancora

La coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane ha catalizzato l’attenzione del pubblico della settima edizione di Temptation Island. Qui, la soubrette ha piantato in asso il suo fidanzato con un falò di confronto epico, quando ha scoperto alcuni atteggiamenti di lui che non le sono piaciuti, tra cui il presunto bacio con una delle tentatrici. Dopo l’addio al falò, tuttavia, Antonella e Pietro erano riusciti a chiarirsi e si sono riavvicinati parlando anche di matrimonio.

La coppia ha ammesso di volersi sposare il giorno di San Silvestro ma poi ha iniziato a ritardare le nozze, rimandando la data di anno in anno e così è trascorso davvero molto tempo tanto che tutti hanno pensato che le nozze non si sarebbero mai tenute. Nel frattempo, Antonella e Pietro si sono mostrati sempre più innamorati e complici, dunque nessuno si sarebbe aspettato di vedere Elia scoppiare in lacrime nello studio de La Volta Buona parlando del suo compagno. Ecco i dettagli.

La Volta Buona, Antonella scoppia in lacrime

Antonella Elia è stata ospite dell’ultima puntata de La Volta Buona, il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo, e ha parlato delle sue nozze che non saranno più tanto imminenti come pensato. La soubrette, infatti, ha ammesso di essere stata costretta a rinviare ancora una volta il matrimonio a causa dei lavori nella sua casa che non sarebbero ancora stati completati. Inizialmente, conduttrice e ospite hanno scherzato sulla questione, parlando anche delle tradizioni legate al matrimonio, poi Elia è scoppiata a piangere sulle note di “Sei nell’anima” di Gianna Nannini.

“Mi fa commuovere il fatto che Pietro è davvero dentro la mia anima, sono patetica lo so. Che vuol dire? Che questa canzone rappresenta quello che siamo l’uno per l’altro, al di là delle difficoltà della vita, di sposarsi, tutta questa marea di caos che c’è”.

Ha commentato Elia con la voce emozionata e le lacrime agli occhi. Insomma, sembra che se anche si tratti di una scelta forzata, ad Antonella sia davvero dispiaciuto non potersi sposare con Pietro neppure questo anno. La coppia riuscirà nel progetto?