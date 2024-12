La Talpa, Veronica Peparini e Andreas Muller commentano l'esperienza nel programma

News VIP

Veronica Peparini e Andreas Muller hanno partecipato a La Talpa: ecco come hanno commentato l'esperienza nel game show di Canale 5.

Andreas Muller e Veronica Peparini sono stati tra i concorrenti dell'ultima edizione de La Talpa e hanno raccontato della loro espierenza nel game show di Canale 5 condotto da Diletta Leotta. Nonostante sia stato assente dalla tv dal 2008, il nuovo format non ha saputo conquistare il pubblico e alla terza puntata è stato chiuso a causa del drastico calo di ascolti.

La Talpa, Andreas Muller e Veronica Peparini commentano l'esperienza nel game show

Diventati genitori di recente delle gemelline Penelope e Ginevra, la coppia di ex protagonisti di Amici di Maria De Filippi ha deciso di mettersi alla prova nel nuovo game show de La Talpa. Sulla loro partecipazione al programma condotto da Diletta Leotta, l'ex progessoressa di Amici ha rivelato, in un'intervista a Fanpage.it, di essere stata molto titubante, perché non si sentiva adatta alle dinamiche di un programma come quello de La Talpa. Tuttavia, ora che ha vissuto l'esperienza nel game show ha raccontato di non essersene pentita: "E' stata un'esperienza molto bella".

Le fa eco anche il compagno Andreas Muller, che racconta che nonostante le perplessità iniziali, si sono divertiti e messi alla prova, anche come coppia e partecipare al game show ha permesso a Veronica di combattere le sue paure e a lui di affrontare sfide fisiche. Sulla compagna, Muller ha raccontato che è fiero di lei e la considera "un esempio di donna e mamma". Infine, ha aggiunto che, anche se Veronica Peparini ha ammesso di non essere a suo agio nei reality, è la persona adatta a prendervi parte: "Lei è molto portata per questa dinamica, perché ha dato spettacolo. Mi sono divertito a osservarla mentre esplodeva".

I due neo genitori hanno anche raccontato di come nel gioco siano emerse le loro differenze caratteriali, le stesse che li portano anche nella vita di tutti i giorni a essere l'opposto l'uno dell'altro, ma che permettono loro di completarsi: "Lui è fissato con la pulizia, quindi se c'è qualcosa fori posto me lo fa notare, io invece sono più tranquilla da questo punto di vista. Diciamo che non siamo una coppia silenziosa" ha dichiarato scherzando l'ex insegnante di Amici.

La Talpa, il reality ha chiuso in anticipo: le reazioni dei concorrenti

La Talpa è tornato in onda su Canale 5 dopo ben 16 anni di assenza dalle reti Mediaset: l'ultima edizione, condotta da Paola Perego, era andata in onda nel 2008. Nonostante le premesse e il nuovo format rinnovato, con contenuti in esclusiva su Mediaset Extra e la conduzione di Diletta Leotta, il programma non è riuscito a convincere il pubblico. E, infatti, i dati degli ascolti hanno registrato un calo vertiginoso, sfiorando il 10% con il terzo appuntamento e portando alla chiusura anticipata della trasmissione. L'ultima puntata de La Talpa ha visto la messa in onda di un episodio unico che condensava le ultime tre puntate in una.

Sulla chiusura anticipata della trasmissione Veronica Peparini e Andreas Muller hanno commentato che si è trattato di una decisione che hanno dovuto accogliere loro malgrado e di cui erano dispiaciuti: "Noi abbiamo giocato il nostro ruolo, quello che succede nei palinsesti è imprevedibile e non potevamo immaginarlo. Ci è dispiaciuto, però sappiamo anche che non è dipeso da noi" ha dichiarato l'ex vincitore del talent show.

Alle sue parole si è aggiunta Veronica Peparini, che ha elogiato la produzione del programma per aver messo insieme un cast di tutto rispetto, ma che, come spesso accade "il pubblico è sovrano ed è anche una questione di numeri". Tuttavia, conclude, spera che anche se per poco tempo, l'avventura de La Talpa abbia svolto il suo ruolo di intrattenere e divertire gli spettatori.

