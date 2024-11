La Talpa, un indizio ne svela l'identità? Sui social non è passato inosservato un dettaglio!

News VIP

L'identità de La Talpa nel programma potrebbe essere stata anticipata da un indizio? Sui social non è passato inosservato un particolare dettaglio!

Un indizio avrebbe anticipato l'identità de La Talpa? Sui social non è passato inosservato un dettaglio che ha fatto ipotizzare ai fan del reality di Canale5 condotto da Diletta Leotta di aver individuato chi è tra i concorrenti la misteriosa figura che dà il nome alla trasmissione.

La Talpa, un dettaglio ne svela l'identità?

A distanza di 16 dall'ultima edizione, su Canale 5 da martedì 5 novembre è tornata in onda La Talpa: al reality condotto da Diletta Leotta partecipano diversi concorrenti e nel corso della prima puntata una di loro, Ludovica Frasca, è stata eliminata ed è diventata la nuova opinionista del programma. Tuttavia, tra i restanti partecipanti alla trasmissione c'è ancora colui o colei che cela una doppia identità e dietro cui si nasconderebbe la talpa del titolo.

Un indizio che è stato individuato dai fan sui social avrebbe anticipato l'identità della misteriosa Talpa: i concorrenti sono a loro volta investigatori e dovranno indagare su chi sia tra loro a mentire e chi riuscirà a non farsi sviare da falsi indizi e scoverà il nome della Talpa, allora, arriverà in finale e trionferà sugli altri. Sui social intanto si è diffuso una teoria che avrebbe individuato la Talpa in Elisa Di Francisca.

Prima di lei, i fan avevano scommesso su Marina La Rosa o su Gilles Rocca, ma questa volta ad attirare l'attenzione del pubblico su Di Francisca sarebbe un particoalre dettaglio.

A quanto pare, la modella avrebbe un tatuaggio sul piede che ha fatto ipotizzare che sia lei la persona da cercare: sul suo piede infatti ha un tatuaggio con il logo del programma! Molti fan hanno pensato che si tratti di una coincidenza e che sarebbe un indizio troppo evidente, ma per altri, invece, potrebbe essere davvero lei la misteriosa Talpa e l'indizio sarebbe nascosto in bella vista proprio per risultare meno evidente.

Nessuno l avrebbe notato di quelli che sono la? #LaTalpa e non sarebbe troppo scontato? https://t.co/5eR8PcZMoL — alessandro⚓‼️ (@alessan10213920) November 11, 2024

La Talpa, le Anticipazioni della seconda puntata

Dato il grande successo di pubblico della prima puntata, La Talpa è slittata dal martedì al lunedì in sostituzione del GF, che è stato invece spostato al martedì per recuperare terreno. Le prime Anticipazioni sulla seconda puntata de La Talpa sono già trapelate su Mediaset Infinity, grazie ad alcuni contenuti in esclusiva che mostravano un'accesa lite tra due concorrenti, Gilles Rocca e Alessandro Egger.

I concorrenti rimasti in gara sono: Lucilla Agosti, Elisa Di Francisca, Alessandro Egger, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Marco Melandri, Andreas Muller e Veronica Peparini, Andrea Preti, Gilles Rocca.

Nella missione settimanale i concorrenti, divisi in tre gruppi, dovranno prima raggiungere in 60 minuti la cima del Monte Santo a 750 metri di altezza e, successivamente, attraversare il ponte tibetano di Sellano, il più alto d’Europa. Per superare la Grande Prova, invece, dovranno trasportare un peso totale di 2.500 kg suddiviso in alcuni sacchi di juta.

