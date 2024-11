La Talpa torna stasera con Diletta Leotta, ecco come ha commentato Paola Perego

News VIP

La nuova edizione de La Talpa parte stasera, martedì 5 novembre 2024 su Canale 5, con Diletta Leotta al timone della conduzione. Ecco come ha commentato l'ex presentatrice del programma, Paola Perego.

La Talpa tona in tv a distanza di un decennio con la quarta stagione del reality show, in onda stasera martedì 5 novembre 2024 su Canale 5. Diletta Leotta è al timone della conduzione ma come avrà reagito Paola Perego? A poche ore dal debutto della prima puntata, l’ex presentatrice del programma commenta così sui social.

La Talpa, al via stasera la nuova edizione su Canale 5

Come preannunciato dai vertici di Mediaset durante la presentazione dei nuovi palinsesti televisivi, La Talpa torna sul piccolo schermo a distanza di diversi anni dalla terza edizione del reality show. Al via stasera, martedì 5 novembre 2024 in prima serata su Canale 5, la quarta stagione del programma che vedrà la conduzione di Diletta Leotta. La bella giornalista sportiva ha fatto una piccola incursione nella casa del Grande Fratello per parlare del suo debutto come presentatrice, al timone di un programma che promette di tenere gli spettatori con gli occhi incollati allo schermo. Il cast de La Talpa è davvero vario e i primi spoiler parlano già di liti furibonde, proposte di matrimonio mal riuscite e tanta adrenalina.

Ci saranno Gilles Rocca, Lucilla Agosti, il modello Alessandro Egger, Elisa Di Francisca, l'ex velina Ludovica Frasca, la modella Orian Ichaki, Marina La Rosa, Marco Melandri, Andrea Preti e, infine, come concorrente unico, la coppia formata da Andreas Muller e Veronica Peparini. Quando è stato annunciato che Diletta Leotta avrebbe preso il posto di Paola Perego come conduttrice ufficiale del format, si sono levate diverse proteste ma la bella siciliana, in una intervista al Corriere della Sera aveva assicurato di essere certa di non aver fatto infuriare la collega per averle preso il posto, un “onore” per lei. Sarà davvero così?

La Talpa, Paola Perego sorprende a poche ore dal debutto

Questa sera, martedì 5 novembre 2024, la quarta edizione de La Talpa approda in prima serata su Canale 5 con Diletta Leotta pronta a gettarsi a capofitto nei panni di conduttrice. La giornalista sportiva crede molto in questo progetto, forte della fiducia che le hanno riservato i vertici di casa Mediaset, e darà senza dubbio il massimo per non deludere le aspettative. Ma cosa ne pensa Paola Perego di questa scelta? In diverse occasioni, la presentatrice ha ammesso di aver compreso la decisione del Biscione, dal momento che attualmente lei lavora per la rete avversaria ovvero la Rai, senza tuttavia fare troppe parole sulla collega bionda. A distanza di poche ore dal debutto televisivo della nuova edizione de La Talpa, tuttavia, Perego si sbottona sui social commentando un post dello storico autore del programma Marco Salvati, ammettendo di essere emozionata e pronta a seguire il reality show di Canale 5. Insomma, Diletta anche se indirettamente ha ricevuto la benedizione della regina de La Talpa, e dunque non manca più nulla per iniziare al meglio questo nuovo capitolo della sua vita professionale.