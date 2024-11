La Talpa, storico autore sulla conduzione di Diletta Leotta: "Le hanno dato forse il reality più complesso in assoluto"

News VIP

Lo storico autore de La Talpa rompe il silenzio sulla nuova conduzione di Diletta Leotta e commenta la chiusura anticipata del noto game show di Canale 5. Ecco cosa ha rivelato Marco Salvati!

La Talpa ha fatto il suo ritorno su Canale 5 con una formula nuova che non sembra aver per niente convinto ed entusiasmato i telespettatori. A causa degli ascolti molto bassi, infatti, Mediaset ha deciso di procedere con la chiusura anticipata del reality show condotto da Diletta Leotta.

Marco Salvati si sbilancia su Diletta Leotta

La nuova edizione de La Talpa condotta su Canale 5 da Diletta Leotta non sta ottenendo i risultati sperati. Fino ad ora sono andate in onda tre puntate e lo share è sceso dal 14% al 10%. La messa in onda è stata spostata alla prima serata del lunedì, ma nemmeno questo ha aiutato il programma a decollare. A dire la sua ci ha pensato Marco Salvati, storico autore del game show, che ospite da 361 Lounge ha parlato delle varie difficoltà incontrate:

Il programma fa fatica ad affermarsi negli ascolti per una serie di motivi: è un programma innovativo, c’è una conduttrice nuova, senza studio, senza pubblico, senza diretta. Abbiamo rischiato, su richiesta dell’azienda, proponendo un nuovo modello produttivo. Ovviamente gli ascolti vanno sommati insieme a quelli di Infinity e bisogna sommarli in un dato unico, là va molto bene. Pensare di rifare La Talpa com’era 15 anni fa con questi mezzi è impensabile, quest’anno ci sono tante novità che forse sarebbe stato meglio snocciolarle nel corso di varie stagioni e non tutte insieme.

Dopo aver rivelato il suo pensiero sui bassi ascolti registrati dalla nuova edizione de La Talpa, Salvati ha commentato la conduzione di Diletta Leotta. Stando alle parole dell'autore del reality show di Canale 5, la conduttrice sarebbe stata scelta dall’azienda:

Diletta non è stata una decisione autoriale, ma una decisione aziendale. Al suo primo impegno come conduttrice di reality in prima serata su Canale 5 le hanno dato forse il reality più complesso in assoluto. Paola Perego lo faceva benissimo, ma aveva molto mestiere e la diretta la gestiva come una cosa sua. Deve prendere mano col mezzo. Lei si prepara molto bene. Nell’auricolare non la guidiamo, semplicemente le diciamo l’argomento successivo o le suggeriamo se le sfugge qualcosa. È dedita al lavoro, diligente, non ha mai perso la testa nonostante i ritmi frenetici.

I concorrenti ancora in gioco a La Talpa 2024

La nuova edizione de La Talpa verso la chiusura anticipata? In attesa di scoprire il destino del reality show di Canale 5 condotto da Diletta Leotta, facciamo un riassunto di quello che è successo durante l'ultima puntata. Veronica Peparini e Lucilla Agosti si sono rese protagoniste di un'accesa discussione in cui sono volati stracci. Dopo un momento molto toccante rivolto ai figli e alla loro mancanza, la compagna di Andreas Muller è letteralmente esplosa contro la sua compagna di avventura accusandola di essere una "gatta morta", di voler costruire un'immagine di sé non autentica e di non prendere mai una posizione contro alcuni concorrenti. Le due concorrenti sono davvero ai ferri corti o la loro è solo una strategia di gioco messa in atto per confondere tutti dal loro reale obiettivo?

Ricordiamo che, con l'uscita di scena di Ludovica Frasca, Marco Melandri ed Elisa Di Francisca, i concorrenti ancora in gara a La Talpa 2024 sono: Andreas Muller e Veronica Peparini (che giocano come unico concorrente ndr), Gilles Rocca, Lucilla Agosti, Alessandro Egger, Orian Ichaki, Marina La Rosa e Andrea Preti. Chi sarà la prossima vittima della talpa? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata, che andrà in onda lunedì 25 novembre 2024 in prima serata su Canale 5.

