La Talpa, Ludovica Frasca sarà l'opinionista del reality: la conferma di Diletta Leotta

News VIP

Ospiti a Verissimo ieri, sabato 9 novembre, Ludovica Frasca e Diletta Leotta hanno annunciato che l'ex concorrente del reality sarà la nuova opinionista de La Talpa!

A Verissimo, nella puntata di ieri, sabato 9 novembre, Diletta Leotta e Ludovica Frasca sono state ospiti per raccontare le ultime novità su La Talpa, il reality di Canale5 condotto dall'inviata di DAZN e ritornato in tv dopo 16 anni di assenza. Ospiti di Silvia Toffanin, l'ex concorrente eliminata durante la prima puntata e Leotta hanno anche rivelato che Ludovica Frasca avrà ora il ruolo di opinionista della trasmissione.

La Talpa, Ludovica Frasca è la nuova opinionista

Dopo la sua eliminazione durante la prima puntata de La Talpa, Ludovica Frasca non sarà soltanto un'ex concorrente, ma è la nuova opinionista del reality. Ad annunciarlo nello studio di Silvia Toffanin è stata Diletta Leotta: l'ex velina, infatti, affiancherà la conduttrice a partire dal secondo appuntamento, previsto su Canale5 per lunedì 11 novembre.

Diletta Leotta ha raccontato che non può rivelare molto, ma che è arrivato il momento di confermare un rumor che stava circolando su Ludovica Frasca, che sarà quindi la nuova opinionista: "Non posso anticipare tanto, ma una piccola cosa la vorrei spoilerare. Ludovica Frasca è la prima eliminata de La Talpa, ma sarà anche opinionista. Sarà lì insieme a me, mi darà una mano e dirà la sua sugli altri concorrenti". In realtà, questo piccolo spoiler era stato già anticipato dalla stessa Frasca: a seguito della sua eliminazione, infatti, l'ex velina aveva lasciato cadere un indizio per scoprire l'identità della Talpa nel programma.

A Silvia Toffanin ha raccontato che, una volta che è uscita dal contesto del gioco, ha notato alcuni dettagli che prima le erano sfuggiti:

"Quindi, sì. a un certo punto avevamo capito tanto, poi cambiavamo idea in continuazione e quindi ero lì che facevo delle facce a Diletta per suggerirle ' secondo me è lui o lei'"

Sulle dinamiche del gioco, Diletta Leotta ha aggiunto che è un complesso meccanismo, in grado di coinvolgere molto bene lo spettatore e portarlo a interrogarsi sulle azioni che compiono i vari concorrenti. Anche lei si è ritrovata a indagare su alcuni gesti che ha visto compiere ai giocatori e ha ammesso che da esterna riesce a mantenere una maggiore lucidità: "Quando sei dentro al gioco alcune cose di sembrano un errore, ma dietro quell'errore si può nascondere la Talpa".

La Talpa, debutto vincente per il reality

La trasmissione de La Talpa è tornata in onda su Canale5 a distanza di 16 anni dall'ultima puntata: nel 2008 era stata Paola Parego a chiudere le luci sulla trasmissione, ma per la nuova edizione, completamente rinnovata e con contenuti esclusivi appositamente realizzati per Mediaset Infinity, si è scelto di affidare la conduzione del programma a Diletta Leotta. Quest'ultima a Verissimo ha rivelato di aver sempre sognato di lavorare come presentatrice:

"Ho trovato dei video in cui avevo 7 o 8 anni, prendevo le telecamere, un microfono e intervistavo i miei cugini. Credo di aver sempre avuto dentro questo particolare sogno"

Martedì 5 novembre 2024 è andata in onda la prima puntata de La Talpa e il debutto della trasmissione si è rivelato una gradita sorpresa per Mediaset. Infatti, stando a ciò che hanno rivelato i canali ufficiali dell'azienda, il primo appuntamento ha registrato oltre 3 milioni (3.065.000) di spettatori su Canale 5 e Mediaset Infinity. In particolare, su Canale 5, “La Talpa” si è aggiudicata la serata sul pubblico attivo con una share del 16% e 2.250.000 spettatori totali.

Anche le anticipazioni del programma, nelle quali è stata mostrata l'accesa lite tra Alessandro Egger e Giles Rocca, hanno ricevuto visualizzazioni per un totale di 815.000 views. Il cast di questa edizione è composto da: Lucilla Agosti, Elisa Di Francisca, Alessandro Egger, Giles Rocca, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Marco Melandri, Andreas Muller, Veronica Peparini e Andrea Preti.

Scopri le ultime news su La Talpa