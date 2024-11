La Talpa, lite furiosa tra Gilles Rocca e Alessandro Egger: "Datti una calmata" (VIDEO)

News VIP

Salgono già le tensioni tra i concorrenti de La Talpa ed è infatti scoppiata un'accesa lite tra Alessandro Egger e Gilles Rocca. Vediamo insieme per quale motivo!

La Talpa è tornata in onda su Canale5 martedì 5 novembre, dopo ben 16 anni dall'ultima edizione: alla conduzione del reality, tornato con una nuova veste, troviamo Diletta Leotta, alle prese con un cast di concorrenti che stanno già creando scintille. Come mostrato in un video delle anticipazioni di ciò che succederà nel secondo appuntamento del programma Mediaset, tra Gilles Rocca e Alessandro Egger voleranno stracci e ci sarà una furiosa lite.

La Talpa, furiosa lite tra Alessandro Egger e Gilles Rocca

Nella notte, come si può vedere da un video diffuso tra i contenuti extra di Mediaset Infinity, tra Gilles Rocca e Alessandro Egger è scoppiata un'accesa lite, tanto che i due concorrenti sono quasi finiti a scontrarsi anche fisicamente. Il filmato, dalla durata di quasi 60 minuti, mostra nel dettaglio per quale motivo i due concorrenti del reality hanno iniziato a litigare ed è stato necessario l'intervento dei compagni per separarli e impedire che la situazione degenerasse.

Tutto ha avuto origine con le ultime dinamiche della prima puntata de La Talpa: la conduttrice Diletta Leotta, infatti, ha consegnato a Marco Melandri una valigetta e ha consigliato a lui e al gruppo di custodirla con attenzione. Purtroppo, nella notte, qualcuno si è introdotto nella villa dove risiedono i concorrenti e ha rubato la valigetta. Immediatamente, Alessandro Egger ha notato che qualcosa non andava e ha quasi smascherato il ladro, che a suo dire gli ha puntato contro il fascio di luce di una torcia. Il furfante ha abbandonato la valigetta e quando gli altri concorrenti si sono precipitati sul luogo del misfatto, richiamati dalle grida di Egger, lo hanno trovato con la valigia e nessuna traccia del presunto ladro.

Secondo Egger, il misterioso ladro indossava la felpa del reality ed era un uomo alto e slanciato, perciò, ha puntato il dito contro Andrea Preti, chiedendo di vedere se era ancora in possesso della sua felpa. Anche Marina La Rosa si è intromessa e ha invece accusato Egger di aver orchestrato tutto e di essere in realtà il vero ladro.

Dato che Egger proseguiva con la sua caccia alle streghe, Gilles Rocca ha sbottato contro di lui, accusando l'altro concorrente di voler fare l'eroe della situazione. Tra i due sono volate parole grosse e i compagni sono stati costretti a intervenire per dividerli. Gilles Rocca ha tuonato:

"Io me ne vado immediatamente, non ci sono una persona come te nella casa, pezzo di m****"

La Talpa, il reality si sposta al lunedì

Il successo della prima puntata de La Talpa, tornata su Canale5 dopo 16 anni di assenza, ha spinto a un cambio di programmazione per le trasmissioni Mediaset e mentre il GF è stato spostato al martedì, occupando lo slot di Temptation Island per recuperare ascolti, La Talpa è stata posizionata al lunedì sera, in prima serata.

Come ha riportato Davide Maggio, la trasmissione condotta da Diletta Leotta ha appassionato 2.250.000 spettatori con uno share pari al 14.04%, ottenendo così un buon punto di partenza e convincendo gli spettatori di Canale5.

Il cast della nuova edizione comprende Alessandro Egger, Andrea Preti, Andreas Muller e Veronica Peparini, Elisa Di Francisca (eliminata nella prima puntata), Gilles Rocca, Lucilla Agosti, Ludovica Frasca, Marco Melandri, Marina La Rosa, Orian Ichaki.

