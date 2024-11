La Talpa, le pagelle della finale: Egger trionfa, Lucilla Agosti e Marina La Rosa iconiche

News VIP

La quarta edizione de La Talpa ha chiuso i battenti ieri sera, lunedì 25 novembre 2024, su Canale 5 con una finale ricca di colpi di scena. Una puntata che ha visto trionfare Alessandro Egger, che ha conquistato il montepremi finale di 38mila euro, e svelato finalmente l'identità della talpa: Lucilla Agosti! La speaker radiofonica è riuscita a mantenere il segreto durante tutta la durata del reality show condotto da Diletta Leotta, cercando di sabotare tutti i suoi compagni di gioco.

La Talpa, ecco le Pagelle delle puntata finale in onda su Canale 5

Lucilla Agosti è la Talpa!

"È stato snervante. La cosa più difficile è stata il non poter entrare nel gruppo per paura che qualcosa trapelasse da me" ha confessato Lucilla Agosti dopo aver rivelato di essere lei la talpa di questa nuova e rinnovata edizione del reality show di Canale 5. Qualche sospetto su di lei c'era, ma neanche troppi. È svenuta al termine delle olimpiadi, è stata chiusa nella bara insieme a Gilles e alla fine ha superato perfettamente la prova delle colonne fidandosi delle indicazioni della sua "amica" Marina. Per mesi ha mentito, sabotato i giochi senza farsi mai beccare dai suoi compagni di avventura ed è stata brava. Voto: 9

Marina La Rosa è la vincitrice morale de La Talpa

Sempre sul pezzo e mai scontata. Marina La Rosa è stata tra le concorrenti migliori di questa edizione. Ha creato delle belle dinamiche, ma sempre giocando pulito. Una trasparenza e sincerità che è stata confermata anche durante la manche finale quando, dopo essere stata eliminata dal gioco, non ha nascosto il suo dispiacere e il desiderio di vittoria. Ma, uno dei momenti che rimarrà nella storia del programma è stata senza ombra di dubbio la cena tra lei e Lucilla Agosti. Le due si odiano, eppure sono riuscite a mettere in scena un elegante show, degno di nota. Voto: 10

Alessandro Egger se non ci fosse bisognerebbe inventarlo!

Alessandro Egger è stato una piacevole scoperta. Ha dato al reality show di Canale 5 condotto da Diletta Leotta una nota genuinamente surreale con le sue bizzarre iniziative ribattezzate "Eggerate". È stato davvero furbo, forse molto di più della talpa. È riuscito a convincere gli altri concorrenti a dargli l'immunità nel test finale. Tentato da Diletta Leotta, ha persino rifiutato l'offerta di ricevere un'informazione sull'identità della talpa, salvando 20mila euro del montepremi. E alla fine ha pure vinto! Voto: 8

Andrea Preti, confuso e ambiguo

Andrea Preti è stato spregiudicato e poco accomodante per tutta la durata del programma. Sin dall’inizio, infatti, ha cercato di metter zizzania tra i concorrenti, ha preso scelte spesso scorrette nei confronti degli altri, come se volesse dimostrare a tutti i costi di essere la talpa. Nella finalissima ha dilapidato il montepremi per ottenere l'immunità, attirando l'ira della coppia Peparini-Muller. Una strategia di gioco molto confusa che non ha convinto il pubblico di Canale 5, e forse nemmeno lui! Voto: 5

Gilles Rocca è l'Amico della Talpa

Gilles Rocca è stato protagonista dall'inizio alla fine. L'attore ha giocato, ha litigato, non ha mai perso occasione di dire la sua e ha lasciato spesso intendere di essere la talpa: era nella vasca alla ricerca delle brugole e ha accusato Andrea, Alessandro, Orian e Lucilla di essere tra i possibili sabotatori della prova. Ha rotto insieme ad Andreas il quadro contenente la previsione del mentalista, ma alla fine è stato fatto fuori. Il colpo di scena, però, ce l'ha servito nel gran finale quando ha rivelato di essere l'Amico della Talpa. Voto: 7

Diletta Leotta non male come prima esperienza

Diletta Leotta ce l'ha messa tutta e noi la premiamo per questo. I giudizi sulla sua conduzione sono stati tra i più svariati: c'è chi l'ha apprezzata per l'impegno e la tenacia e chi invece ha criticato il suo modo freddo e poco empatico di condurre il reality show, ricordando con nostalgia Paola Perego. Una cosa è certa: la scelta della rete di non andare in diretta non l'ha aiutata. Voto 6

