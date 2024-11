La Talpa, i Concorrenti commentano la chiusura anticipata del programma: Gilles Rocca tuona sui social

News VIP

I concorrenti de La Talpa non hanno preso bene la notizia della possibile chiusura anticipata del reality show condotto da Diletta Leotta. Ecco come hanno commentato e il forte messaggio social di Gilles Rocca.

Brutte notizie per i fan de La Talpa. Mediaset, a causa degli ascolti bassi, ha deciso di procedere con la chiusura anticipata del reality show condotto da Diletta Leotta, e i concorrenti non l’hanno presa benissimo. Gilles Rocca, in particolare, si è lasciato andare ad un duro sfogo su Instagram, ricondiviso anche da alcuni suoi colleghi.

La Talpa chiude i battenti, share troppo basso

A distanza di 16 anni dalla terza edizione condotta da Paola Perego, La Talpa ha fatto il suo ritorno su Canale 5 con la quarta edizione e Diletta Leotta al timone del reality show. Un format simile a quello originale ma con alcune differenze che non sono particolarmente piaciute al pubblico come ad esempio il fatto che le puntate non siano trasmesse in diretta tv ma già registrate. Anche la presenza di un’opinionista scialba come Ludovica Frasca non aiuta, dato che l’ex concorrente non aggiunge nulla di nuovo e di brioso alla puntata, finendo per essere ancora più ingessata della presentatrice che ha iniziato a sciogliersi sul finire della terza puntata. Nelle ultime ore una notizia ha lasciato tutti stupiti, ovvero quella che La Talpa si avvia verso la chiusura anticipata a causa dello share bassissimo che ha collezionato. La notizia è stata data da Dagospia che ha riportato:

“Numeri troppo bassi per trasmettere le ultime tre puntate su Canale 5. I vertici Mediaset avrebbero deciso di accorpare in una (o forse due) puntate gli episodi mancanti”.

Al momento sul sito ufficiale di Mediaset ci sono già le anticipazioni ufficiali e gli indizi della quarta puntata de La Talpa, dunque per il prossimo lunedì tutto è confermato ma la semifinale e finale potrebbero essere accorpate. La notizia ha provocato anche la reazione dei concorrenti, soprattutto quella di Gilles Rocca. Ecco cosa ha scritto sui social.

La Talpa, Gilles Rocca contro la chiusura anticipata

Non è certo un vanto per i protagonisti de La Talpa essere al centro dei pettegolezzi a causa del fatto che il reality show condotto da Diletta Leotta si avvia alla chiusura anticipata. C’era senza dubbio grande aspettativa per il programma in onda su Canale 5, dal momento che sedici anni fa La Talpa era uno dei reality show più seguiti e amati del piccolo schermo e in molti erano rimasti affezionati al format. Ci sono vari fattori che possono non aver funzionato, ma la cosa certa è che i protagonisti del programma non l’hanno presa benissimo. Marina La Rosa, la grande protagonista con la sua ironia sottile e la strategia geniale, ha mostrato di essere triste per questa notizia consolandosi con un vasetto di golosa crema alle nocciole mentre Veronica Peparini, che stava uscendo come carattere forte e predominante durante le puntate, ha scritto un laconico “balliamoci su”. Gilles Rocca, invece, ha voluto esprimere un pensiero molto forte sulla questione, che è stato poi ricondiviso anche da altri concorrenti.

“Per cambiare le cose bisogna avere coraggio, spesso ci si lamenta di quello che c’è in tv e non si dà la possibilità a programmi nuovi di farsi amare. Provate a guardare le novità con occhi diversi, senza criticare per partito preso una conduttrice che sta facendo un ottimo lavoro con eleganza e professionalità. Il problema dei mediocri sta proprio nel dover affossare chi è un vincente solo per sentirsi più forti. Ma i mediocri resteranno tali, mentre i vincenti continueranno a vincere le proprie sfide“.

Insomma, Gilles ha fatto capire che questa edizione de La Talpa è sottovalutata anche a causa della presenza di Diletta Leotta che, debuttando per la prima volta come conduttrice, ha sollevato non poche polemiche. Sarò veramente così? Certamente possono esserci stati diversi pregiudizi ma va anche detto che Diletta non ha brillato nel ruolo di conduttrice.

