La Talpa, Gilles Rocca replica alle accuse contro Diletta Leotta per la chiusura anticipata: "Mediocre chi attacca..."

La chiusura anticipata de La Talpa ha scatenato non poche polemiche: molti fan si sono scagliati contro la conduzione di Diletta Leotta, accusandola di essere la causa del flop del programma. In sua difesa è intervenuto con un lungo messaggio uno dei concorrenti dell'attuale edione, Gilles Rocca.

La Talpa chiuderà i battenti questa sera, lunedì 25 novembre, con una puntata finale che accorperà i restanti 3 appuntamenti già registrati e che sarebbero dovuti andare in onda nelle prossime settimane. Questa chiusura anticipata si è resa necessaria a causa dei bassi ascolti del game show di Canale 5: dopo sole 3 puntate, infatti, il programma condotto da Diletta Leotta ha collezionato un 10% che ha portato i vertici Mediaset a decidere di chiudere anticipatamente la trasmissione.

La Talpa, la conduzione di Diletta Leotta responsabile dei bassi ascolti? Interviene Gilles Rocca

Questa sera, su Canale5, andrà in onda la quarta e ultima puntata de La Talpa: come confermato da Adnkronos dopo giorni di rumors, infatti, la nuova edizione del game show condotto da Diletta Leotta chiuderà in anticipo. Nonostante siano trascorsi 16 anni dall'ultima edizione e il format sia tornato in tv con una nuova veste, nuovi contenuti in esclusiva e una nuova conduttrice, La Talpa non è riuscita a conquistare il pubblico e nel giro di poche settimane i telespettatori sono diminuiti, tanto che lo share della terza puntata è arrivato ad appena al 10%.

Sui social, diversi utenti hanno attribuito la colpa del calo di ascolti e della chiusura anticipata alla conduzione di Diletta Leotta. Marco Salvati, storico autore del programma ha commentato la notizia, dichiarando che all'inviata di DAZN è stato affidato il reality più complesso di tutti, spezzando così una lancia a suo favore. Ma, in difesa di Leotta è intervenuto anche Gilles Rocca, attuale concorrente del programma, che ha dichiarato "Provate a guardare le novità con occhi diversi, senza criticare per partito preso una conduttrice che sta facendo un ottimo lavoro con eleganza e professionalità. Il problema dei mediocri sta proprio nel dover affossare chi è un vincente solo per sentirsi più forti".

Le sue parole, tuttavia, non sono state apprezzate dal pubblico e sul web sono partiti diversi attacchi contro il concorrente, tanto da spingerlo a postare un video su Instagram nel quale chiariva il suo pensiero, difendendo ancora Diletta Leotta.

La Talpa, Gilles Rocca avrebbe attaccato il pubblico? Lui si difende e spiega come stanno le cose

Contro Gilles Rocca sono piovute accuse piuttosto pesanti: il concorrente ha, infatti, deciso di difendere la conduzione di Diletta Leotta, pubblicando un commento contro coloro che hanno attribuito all'inviata di DAZN la causa del flop de La Talpa. Le sue parole, tuttavia, sono state fraintese e sui social si è iniziato a vociferare di come Rocca avesse definito il pubblico "mediocre".

Stanco di questi rumors, Rocca ha deciso di pubblicare un video su Instagram nel quale ha chiarito il suo punto di vista. L'attore ha smentito di aver insultato il pubblico e ha, invece, chiarito di aver giudicato mediocre chi si è limitato ad attaccare senza conoscere davvero le dinamiche della trasmissione. Il concorrente ha specificato che ogni scelta, dal cast al format stesso, sono frutto di accurati studi e ragionamenti e che se il programma non piace non è detto che ci sia un colpevole preciso da individuare.

Poi, tornando a difendere Diletta Leotta, Rocca ha aggiunto che non è corretto attaccare la conduttrice sul piano personale, perché "è una persona che sta facendo il suo lavoreo con precisione, passione e professionalità, è una cosa che trovo da mediocri". Infine, ha lanciato un'ultima stoccata agli hates, invitandoli a cambiare canale nel caso in cui un programma non interessi:

"Noi siamo qui, in ballo, ci divertiremo, la puntata di lunedì sarà bella. A chi non piace, può cambiare canale. Ma non scrivete critiche negative senza argomentarle"

