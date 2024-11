La Talpa 2024, ex storico concorrente commenta la nuova edizione e svela: "Ecco chi è la talpa"

News VIP

Franco Trentalance ha ricordato la sua fortunata esperienza a La Talpa, che l'ha visto trionfare, e commentato la nuova edizione del reality show condotta da Diletta Leotta.

Franco Trantalance non ha dubbi: Lucilla Agosti è la talpa. Intervistato da Fanpage, il protagonista indiscusso della terza edizione de La Talpa ha commentato la nuova versione rinnovata del reality show di Canale 5 e detto la sua sulla conduzione di Diletta Leotta.

Franco Trentalance rivela il nome della sua Talpa

Lunedì 11 novembre 2024 in prima serata su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata de La Talpa. Nell'attesa, l'ex concorrente Franco Trentalance ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Fanpage in cui ha ricordato la sua indimenticabile esperienza e commentato la versione rinnovata del popolare reality show condotto per la prima volta da Diletta Leotta:

Faccio gli auguri all’edizione 2024 de La Talpa perché è un reality a cui sono molto affezionato. Certo presenta, almeno in partenza, qualche criticità. Non c’è la diretta, cosa che può essere un problema perché nessun aspetto del programma potrà essere corretto in corso d’opera. Non c’è nemmeno lo studio. In più sono a Viterbo. La Talpa è un adventure-game: girarlo nel Lazio invece che su un fiume in Sudafrica dà un’impressione diversa dell’insieme. La location produce una differenza per i concorrenti anche a livello psicologico. Noi eravamo tagliati fuori dal mondo sotto ogni punto di vista. Restare in Italia rischia di far perdere un po’ di fascino al programma.

Il gioco è lo stesso di sempre: un gruppo di personaggi del mondo dello spettacolo convive e si cimenta in varie prove con l'unico obiettivo di incrementare il proprio montepremi finale. Tra loro si nasconde la famosa "talpa", che ha lo scopo di mettere i bastoni tra le ruote al resto del gruppo. A tal proposito, Franco ha svelato che, secondo lui, la talpa di questa edizione è Lucilla Agosti:

La Talpa deve essere una persona di discreta intelligenza e con un carattere forte abbastanza da reggere la pressione e lei queste caratteristiche le ha. Tra l’altro, sarebbe la prima Talpa donna. Diletta Leotta? Promossa. È seria, preparata, professione e molto bella. Un po’ rigida forse, in mancanza della diretta risulta un po’ ingessata. Però mi è piaciuta.

Ludovica Frasca punta il dito contro Lucilla Agosti

A distanza di oltre un decennio, La Talpa è tornata su Canale 5 con la quarta stagione, la prima condotta da Diletta Leotta che ha preso il testimone di Paola Perego. Cosa succederà nella prossima puntata? Stando alle anticipazioni che circolano sul web ci saranno scintille, in particolare tra il leader del gruppo Gilles Rocca e il modello Alessandro Egger. Nel frattempo, la prima eliminata dal gioco Ludovica Frasca ha fatto un bilancio della sua breve ma intensa esperienza e ha fatto il nome di chi, secondo lei, potrebbe essere la talpa. "Lucilla non me la conta giusta! Gilles è onesto, ma potrebbe essere un colpo di scena" ha dichiarato l'ex concorrente puntando il dito su Lucilla Agosti. Sarà davvero lei? Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata, che andrà in onda lunedì 11 novembre in prima serata su Canale 5.

