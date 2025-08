La ruota della fortuna, Samira Lui ringrazia Gerry Scotti poi si dice pronta a condurre un programma tutto suo

News VIP

Samira Lui affianca Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna e si gode il successo dopo tanta gavetta.

Dopo il Grande Fratello, Samira Lui trova la sua nuova occasione televisiva ed è la compgna di viaggio di Gerry Scotti ne La Ruota della Fortuna. La nuova stagione registra ascolti altissimi e lei si gode il successo, mentre pensa al suo futuro televisivo. Ecco cosa ha rivelato l'ex gieffina.

La ruota dela Fortuna, Samira Lui ringrazia Gerry Scotti

Nata a Udine da padre senegalese e mamma italiana, Samira Lui si è classificata terza a Miss Italia ne 2017, poi è stata professoressa a L’Eredità e ha partecipato a Tale e quale Show. La vera notorietà arriva con il Grande Fratello che l’ha portata ad essere riconosciuta dal pubblico di Mediaset e ora affianca Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna. Scotti ha parlato benissimo di lei, che continua ad essere al suo fianco anche in questa nuova edizione che dal 14 luglio si conferma essere leader dell’access prime time con puntate che hanno superato il 28% di share. Ma come è lavorare con Gerry?

“Gerry mi ha insegnato a entrare nelle case delle famiglie italiane, a sentirmi vicina alla gente. A La Ruota della Fortuna mi ha dato la possibilità di scherzare con lui, di interagire. È un grandissimo uomo, una grande persona e un grande professionista”.

Ha commentato Samira nella sua intervista a cuore aperto al settimanale Chi. L’ex gieffina ha ammesso di aver ancora tanti sogni in tasca e di non volersi fermare proprio ora, poi ha ribadito di non aver mai usato scorciatoie, anche quando ha lasciato l’università per lavorare in questo mondo.

Samira Lui sogna un programma tutto suo

Mentre raccoglie successo con La Ruota della Fortuna al fianco di Gerry Scotti, l’ex protagonista del Grande Fratello Samira Lui vive una relazione magnifica con Luigi Punzo, con il quale è fidanzata da sette anni. Lui lavora nel mondo della ristorazione di lusso e i due si sono conosciuti durante un viaggio a Formentera. Samira ha raccontato di aver conosciuto su questa isola magica l’amore della sua vita e di essere rimasta “vittima” di un vero e proprio colpo di fulmine.

Nel frattempo, Samira sogna anche un programma tutto suo come confessa durante l’intervista. La bellissima showgirl, infatti, ha confidato che un domani vorrebbe riprender a studiare recitazione perché il cinema le piace molto e l’affascina, e poi ha ha aggiunto che vorrebbe condurre un programma di intrattenimento e di musica, dando voce a persone che non hanno questa possibilità, per creare un sano contesto di confronto.