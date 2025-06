L'Isola dei Famosi, Teresanna Pugliese smaschera Mario Adinolfi: "Ecco qual è la sua strategia per arrivare in finale"

News VIP

Tempo di bilanci per Teresanna Pugliese a L'Isola dei Famosi. L'ex tronista di Uomini e Donne si sbilancia e svela la vera strategia messa in atto da Mario Adinolfi in Honduras.

Mario Adinolfi è uno dei protagonisti indiscussi della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi. A commentare il suo percorso in Honduras ci ha pensato Teresanna Pugliese che, senza troppi giri di parole, ha svelato la strategia messa in atto dal giornalista per arrivare in finale!

Teresanna svela la strategia di Adinolfi

La 19esima edizione de L'Isola dei Famosi sta per giungere al termine. La semifinale del reality show condotto da Veronica Gentili andrà in onda il prossimo mercoledì 25 giugno 2025 in prima serata su Canale 5 e le strategie dei naufraghi sono sempre più evidenti! Tra tutti, Teresanna Pugliese sembra avere le idee chiare su Mario Adinolfi.

Nonostante la stima reciproca che non hanno mai nascosto l'uno verso l'altra, i due naufraghi del reality show di Canale 5 si sono spesso resi protagonisti di accese discussioni e confronti in Honduras in cui sono volate accuse e offese. Parlando con Loredana Cannata, l'ex tronista di Uomini e Donne ha ribadito il suo pensiero su Adinolfi. Secondo Teresanna, la strategia messa in atto dal giornalista sarebbe quella di eliminare i concorrenti più giovani per puntare alla vittoria finale:

La sua missione è eliminare i giovani, non so se è una casualità o una strategia andata in porto quella dei tre nominati: Mirko Frezza, Teresanna Pugliese e Chiara Belistreri, non so se era un piano che è andato come previsto dal grande Mario [...] Sicuramente, è una strategia fino ad adesso vincente. Mi chiedo se stia aspettando la puntata giusta per nominarmi e attuare la sua strategia fino alla fine o stia facendo un passo indietro.

Teresanna e Adinolfi a confronto su strategie e nomination

Mario Adinolfi e Teresanna Pugliese sono tra i protagonisti più chiacchierati e discussi dell'attuale edizione de L'Isola dei Famosi. Determinati, schietti e senza peli sulla lingua, i due naufraghi non si sono mai risparmiati, ma hanno partecipato attivamente a ogni dinamica del reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili.

I due naufraghi si sono stuzzicati e punzecchiati anche dopo l'ultima diretta de L'Isola 2025. Il motivo? Teresanna è rimasta spiazzata dalla nomination di Mario, che ha votato a sopresa Jey Lillo: "Pensavo mi avresti votata, ci avrei scommesso...". Immediata la reazione del giornalista che, senza mezzi termini, ha invitato la sua compagna di avventura a non sottovalutare le sue mosse: "Devi sapere che la mia pallottola non va mai a vuoto". Non a caso, Jey è finito al televoto, e quindi rischia l'eliminazione a un passo dalla finale, insieme a Cristina Plevani e Patrizia Rossetti. L'appuntamento è per mercoledì 25 giugno in prima serata su Canale 5.

