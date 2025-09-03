TGCom24
L'ironia di Gerry Scotti dopo la vittoria su Affari Tuoi: "Eh già, io sono ancora qua"

Anita Nurzia

Il post di Gerry Scotti dopo la vittoria de La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi.

L’ironia di Gerry Scotti dopo la vittoria su Affari Tuoi: "Eh già, io sono ancora qua"

Gerry Scotti non perde mai occasione per usare l’ironia, anche quando si tratta di una sfida televisiva che tiene incollati milioni di spettatori davanti allo schermo. Dopo la prima serata di scontro tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi, il conduttore di Canale 5 ha voluto commentare a modo suo sui social. Niente discorsi altisonanti, nessuna autocelebrazione: solo la foto della sua ombra accompagnata da una frase che richiama il celebre brano di Vasco Rossi, “Eh già”, quello che dice: "Eh già/ Sembrava la fine del mondo/ Ma sono ancora qua/ Ci vuole abilità"

La frecciatina di Gerry Scotti dopo la vittoria de La Ruota della Fortuna

E l’abilità, Scotti, l’ha dimostrata eccome. Dal 14 luglio al primo settembre ha trascinato l’access prime time di Mediaset fino a sfiorare il 30% di share, e anche nella prima vera sfida autunnale, quella contro lo show campione d’ascolti di Rai1, non ha deluso. La Ruota della Fortuna ha conquistato il 24,2% di share, battendo Affari Tuoi che si è fermato al 22,6%. Solo di un soffio, invece, il distacco nel dato di sovrapposizione, ma tanto è bastato a ribadire che il “vecchio zio Gerry” è ancora lì, saldo e competitivo.

A rendere il tutto più gustoso, ci ha pensato lo stesso conduttore con un pizzico di sana ironia. Qualche giorno fa, intervistato da Il Messaggero, ha commentato i paragoni che in tanti fanno tra Pippo Baudo e Stefano De Martino, considerato da molti il suo erede naturale: "Lui stesso prende le distanze da questi paragoni decisamente inappropriati"

Non solo. Scotti ha raccontato di uno scambio privato di messaggi con il suo nuovo rivale televisivo:

"Mi ha scritto messaggi affettuosi per il mio compleanno e per Ferragosto. Prima mi ha fatto i complimenti per la Ruota, poi ha aggiunto: “Adesso non esagerare perché poi torno... Ciao maestro”.

"La frase che gli dico ora è questa: “Sei bravo, bello e giovane, però non esagerare perché da questa parte c'è il vecchio zio Gerry che merita rispetto”. ha aggiunto il conduttore di Mediaset.

Parole che mostrano tutta la stima reciproca, perché Scotti non ha esitato a spendere belle parole per il collega più giovane: "Ha fatto un percorso talmente suo che è difficile da paragonare ad altri: viene dalla danza e si pone in una maniera fisica come mai nessuno ha fatto prima".

Un botta e risposta fatto di ironia, affetto e rispetto, che rende ancora più avvincente questa sfida televisiva: due conduttori così diversi eppure così amati dal pubblico, pronti a contendersi lo scettro dell’access prime time.

