Home | VIP | News | "L'amore è cieco": la story di Fedez che sembra una frecciatina a Tronchetti Provera, il compagno di Chiara Ferragni
"L’amore è cieco": la story di Fedez che sembra una frecciatina a Tronchetti Provera, il compagno di Chiara Ferragni

Anita Nurzia

Una Ig Stories ironica di Fedez scatena il web e Selvaggia Lucarelli lo attacca: "Invidioso e poveretto"

"L’amore è cieco": la story di Fedez che sembra una frecciatina a Tronchetti Provera, il compagno di Chiara Ferragni

Fedez non smette di far parlare di sé, soprattutto quando si tratta della sua ex moglie Chiara Ferragni e della nuova relazione della regina delle influencer. Pochi giorni fa, infatti, Chiara ha ufficializzato su Instagram la sua storia con Giovanni Tronchetti Provera, pubblicando la prima foto insieme: un’immagine che trasmetteva serenità e che in poche ore ha raccolto migliaia di commenti positivi, quasi tutti entusiasti per questa nuova fase sentimentale della fondatrice di The Blonde Salad.

Fedez punge Giovanni Tronchetti Provera? Il commento di Selvaggia Lucarelli, "lui pensa di essere figo"

Ma se i fan hanno applaudito la rinascita di Chiara, la reazione di Fedez ha alimentato il gossip. Il rapper, attualmente legato alla giovane Giulia Honegger, ha pubblicato ieri una Instagram story che non è passata inosservata. Nel video si mostra con un filtro che gli deforma il volto: occhi all’insù, doppio mento e denti sporgenti. A corredo del filmato, la scritta “L’amore è cieco”, con tanto di tag alla fidanzata che sorride accanto a lui.

Un siparietto ironico, apparentemente innocuo, che però molti hanno letto come una frecciata diretta proprio al nuovo compagno di Chiara Ferragni. Il tempismo, infatti, non è sfuggito ai più maliziosi: a pochi giorni dal debutto social della coppia Ferragni–Tronchetti Provera, ecco che arriva la battuta di Fedez, che per alcuni sembrerebbe proprio alludere alla lieve sporgenza dei denti di Giovanni.

A rafforzare questa interpretazione ci ha pensato Selvaggia Lucarelli, che da sempre osserva con occhio critico le vicende dei Ferragnez. La giornalista non ha usato mezzi termini. Sul suo profilo Instagram ha scritto:

“Già prende per il cu*o il nuovo compagno della sua ex ed è un poveretto, ma poi la domanda è: lui pensa di essere figo? E infine: già finita la recita da vittimino a Sanremo in cui era tutto tremante e muto come un pesce, vedo. È tornato il Falena di sempre, invidioso della luce altrui”.

Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
