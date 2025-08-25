Chiara Ferragni ufficializza la sua relazione con Giovanni Tronchetti Provera: prima Foto di coppia

News VIP

Chiara Ferragni pubblica la prima foto di coppia con Giovanni Tronchetti Provera e ufficializza la relazione.

Finalmente è arriva la prima foto di coppia di Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. La bionda influencer non si nasconde più e, dopo qualche giorno di pausa da Instagram, ecco che torna con uno scatto romantico insieme al suo compagno.

Chiara Ferragni ufficializza il ritorno di fiamma con Giovanni Tronchetti Provera

Durante il suo periodo più buio, a seguito dello scandalo Balocco e della fine del matrimonio patinato con Fedez, Chiara Ferragni ha ritrovato l’amore al fianco di Giovanni Tronchetti Provera. Una storia romantica che, tuttavia, si mormora è stata ostacolata dalla famiglia del noto imprenditore, che non ha mai visto di buon occhio l’eccessiva esposizione mediatica dell’influencer. Così, dopo averne parlato davvero pochissimo, Chiara ha preso le distanze da Giovanni, si mormora dopo avergli chiesto più volte di mettere un freno alla sua famiglia, uscendone piuttosto distrutta.

Poi, poche settimane fa, è arrivata la conferma del ritorno di fiamma tra Chiara e Giovanni grazie alla paparazzata di Chi che ha pizzicato la coppia a Ibiza, intenta a festeggiare il loro primo anniversario dopo un periodo di lontananza. Proprio su questa maglia isola, amatissima dai Vip di tutto il mondo che d’estate si riversano a flotte tra locali esclusivi e ville da sogno, i due si erano conosciuti e innamorati. Recentemente, mentre si trovava in vacanza con i figli Leone e Vittoria, Chiara è sparita dai social allarmando i suoi fan, che hanno chiesto insistentemente spiegazioni. Lei, tuttavia, non ha dato alcun cenno, salvo una breve Ig Stories che la raffigura divertirsi in mare mentre chiede a tutti di aspettarla. Ed ecco che così Chiara torna su Instagram con una sorpresa, ufficializzando personalmente il ritorno di fiamma con Tronchetti Provera.

Chiara Ferragni e la prima foto di coppia con Giovanni Tronchetti Provera

È un’estate piena d’amore e serenità per Chiara Ferragni che, poche ore fa, ha ufficializzato il ritorno di fiamma con Giovanni Tronchetti Provera. La bionda influencer, infatti, ha pubblicato la prima foto di coppia con il suo compagno, uno scatto romantico in barca al tramonto ad Ibiza, dove stanno trascorrendo le loro vacanza insieme, mentre sorridono di gusto. Che fossero una coppia ormai si sapeva ma questo gesto è molto importante, soprattutto per una persona che sui social ci ha costruito la sua fortuna negli anni.

Certo c’è chi fa notare che Chiara si è affrettata a pubblicato la foto con Giovanni poco dopo che Fedez ha fatto lo stesso con la sua nuova fiamma, Giulia Honegger. Una casualità o una vendetta? Questo rimane un pettegolezzo, quel che è certo è che Chiara e Giovanni sono usciti allo scoperto e chissà se in futuro saranno anche marito e moglie.