Katia Ricciarelli a Verissimo: "Ora che è morto Pippo, non ho più nessuno"

Katia Ricciarelli, ospite nel talk show di Silvia Toffanin a Verissimo, è tornata a parlare della scomparsa dell'ex marito Pippo Baudo: “Ho saputo della morte di Pippo da messaggi sul cellulare”

La morte di Pippo Baudo ha lasciato un vuoto immenso nel mondo dello spettacolo e nella vita di chi lo ha conosciuto. Tra le persone più legate al conduttore c’è sicuramente Katia Ricciarelli, che con lui ha condiviso un matrimonio e un lungo percorso di vita, anche dopo il divorzio. Da quando è stata annunciata la scomparsa del presentatore, però, le dichiarazioni della soprano hanno fatto discutere, soprattutto per le accuse rivolte alla storica segretaria di Baudo, Dina Minna.

Secondo la Ricciarelli, infatti, proprio la segretaria avrebbe avuto un ruolo decisivo nell’isolarla negli ultimi anni, impedendole un rapporto diretto con l’ex marito. Una posizione che ha generato polemiche, tanto che la stessa Minna ha deciso di diffidarla dal rilasciare ulteriori dichiarazioni pubbliche sul suo conto.

“Katia Ricciarelli: “Io e Pippo eravamo sì divorziati, ma sentivo che lui c’era”

L’intervista trasmessa a Verissimo era stata registrata prima della diffida, e così la cantante non si è tirata indietro, ribadendo le sue accuse con parole ancora più dure.

“Io non ho saputo della morte di Pippo Baudo da chi di dovere, l’ho saputo da certi messaggi di condoglianze ricevuti sul telefonino. Pensavo fosse uno scherzo, una fake news! Me l’avevano già fatto altre volte, in passato. Mi ha confermato la notizia la mia agente. Le telefonate erano filtrate da una segretaria che avrebbe dovuto, e mi dispiace dirlo, ma è giusto che si sappia, avvisarmi che stava male e poi dirmi che era morto. Era giusto che l’avessi saputo subito e non dalle condoglianze delle persone.”

La Ricciarelli ha raccontato dell’ultimo incontro con Baudo e il silenzio degli anni successivi:

“L’ultima volta che mi sono vista con Pippo è stato cinque anni fa a L’Arena di Verona durante la Traviata di Zeffirelli. Lui lì mi ha visto, mi ha abbracciata e mi ha baciata come fossimo due amici. Io all’epoca mi ero appena operata al ginocchio e lui mi ha detto ‘stai attenta, perché qua ci sono tante scale da fare’. Dopo quell’incontro l’ho sentito un po’ di volte via telefono, poi è completamente sparito. Neanche per gli auguri di compleanno. Se provavo a chiamarlo? Era inutile, perché non c’era un filo diretto.”

Katia ha confessato anche il grande vuoto causato dalla sua scomparsa:

“Io e Pippo eravamo sì divorziati, ma sentivo che lui c’era. Ora che è morto, non ho più nessuno. Devo farmi forza. Sono stata male e non volevo neanche più lavorare, ma poi ho capito che il lavoro era per me un toccasana. Quello che mi hanno fatto l’ho vissuta come una grande cattiveria quella che ho subito. Anche il figlio di Pippo, Alessandro, non era stato avvisato: è stato messo da una parte. Non si fanno queste cose, l’ho visto piangere. Io non dico bugie, non sono capace. Non so se Pippo era a conoscenza di questo isolamento, ma non credo che lui volesse mettere da parte tutti. Non perdonerò mai questa cosa, ma i conti tornano sempre.”

Le parole della Ricciarelli, pronunciate a distanza di settimane dalla scomparsa di Baudo, hanno aperto un nuovo capitolo di polemiche. Il dolore personale per la perdita di un uomo importante nella sua vita si intreccia con la rabbia per non aver potuto condividere con lui gli ultimi anni. La cantante si dice convinta che dietro al suo allontanamento ci sia stata una scelta non di Baudo, ma di chi lo circondava.