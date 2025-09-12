Bufera su Katia Ricciarelli: diffida dalla segretaria di Pippo Baudo

News VIP

Katia Ricciarelli, dopo le sue dichiarazioni al Il Messaggero, è stata diffidata da Dina Minna, segretaria di Pippo Baudo, ex marito della cantante lirica, scomparso il 16 agosto scorso all'età di 89 anni.

Ieri Katia Ricciarelli ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero in cui ha espresso la sua opinione sulla decisione del suo ex marito Pippo Baudo di destinare una parte sostanziosa della sua eredità alla segretaria Dina Minna. La cantante lirica ha raccontato anche il dispiacere per non aver più potuto vedere l’ex compagno e per non essere stata informata della sua malattia e della successiva morte.

Katia Ricciarelli: la diffida prima di Verissimo

Parole che hanno scatenato la reazione della Minna, la quale ha affidato all’avvocato Jacopo Pensa il compito di replicare con fermezza, come riportato da Il Giornale. Il legale ha infatti precisato che la segretaria non avrebbe mai impedito alla Ricciarelli di avere contatti con Baudo, ma che fu lo stesso conduttore a scegliere di tagliarla fuori dalla sua vita:

“Non era la Minna a fare muro, impedendo perfidamente che Katia potesse incontrare il suo uomo… Era Baudo a rifuggire con cura ogni rischio di incontrarla…”.

Un episodio che ha assunto contorni ancora più delicati in vista della partecipazione della Ricciarelli a Verissimo, dove è attesa da Silvia Toffanin nella puntata già registrata che andrà in onda domenica. Non è noto cosa abbia detto nel corso dell’intervista, ma per evitare possibili nuove dichiarazioni ritenute offensive, l’avvocato Pensa ha deciso di muoversi in anticipo inviando una diffida molto chiara, nella quale ha ammonito l’ex moglie di Baudo a cambiare registro fin da questa ospitata televisiva, avvertendola che in caso contrario potrebbero esserci conseguenze legali

“Per questo nella diffida la Ricciarelli viene ammonita a cambiare registro, a partire dalla intervista preannunciata a Verissimo di domani, con preannuncio in caso contrario di azioni legali…”.

Secondo quanto riportato da Il Giornale, nella diffida l’avvocato Pensa ha anche sottolineato come la Ricciarelli sembri non aver mai preso in considerazione il fatto che la sua assistita si sia limitata ad assecondare le precise volontà di Pippo Baudo

“Non le viene neppure in mente che Dina altro non faceva che seguire le indicazioni di Pippo che non voleva sapere di avere contatti con lei…”.

Al momento, dopo le sue recenti dichiarazioni e la diffida ricevuta, Katia Ricciarelli ha preferito non rilasciare ulteriori commenti. Resta da capire se nelle prossime ore deciderà di rompere il silenzio a Verissimo o se sceglierà di non alimentare ulteriormente la polemica.