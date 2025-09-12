TGCom24
Home | VIP | News | Bufera su Katia Ricciarelli: diffida dalla segretaria di Pippo Baudo
News VIP

Bufera su Katia Ricciarelli: diffida dalla segretaria di Pippo Baudo

Anita Nurzia

Katia Ricciarelli, dopo le sue dichiarazioni al Il Messaggero, è stata diffidata da Dina Minna, segretaria di Pippo Baudo, ex marito della cantante lirica, scomparso il 16 agosto scorso all'età di 89 anni.

Bufera su Katia Ricciarelli: diffida dalla segretaria di Pippo Baudo

Ieri Katia Ricciarelli ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero in cui ha espresso la sua opinione sulla decisione del suo ex marito Pippo Baudo di destinare una parte sostanziosa della sua eredità alla segretaria Dina Minna. La cantante lirica ha raccontato anche il dispiacere per non aver più potuto vedere l’ex compagno e per non essere stata informata della sua malattia e della successiva morte.

Katia Ricciarelli: la diffida prima di Verissimo

Parole che hanno scatenato la reazione della Minna, la quale ha affidato all’avvocato Jacopo Pensa il compito di replicare con fermezza, come riportato da Il Giornale. Il legale ha infatti precisato che la segretaria non avrebbe mai impedito alla Ricciarelli di avere contatti con Baudo, ma che fu lo stesso conduttore a scegliere di tagliarla fuori dalla sua vita:

“Non era la Minna a fare muro, impedendo perfidamente che Katia potesse incontrare il suo uomo… Era Baudo a rifuggire con cura ogni rischio di incontrarla…”.

Un episodio che ha assunto contorni ancora più delicati in vista della partecipazione della Ricciarelli a Verissimo, dove è attesa da Silvia Toffanin nella puntata già registrata che andrà in onda domenica. Non è noto cosa abbia detto nel corso dell’intervista, ma per evitare possibili nuove dichiarazioni ritenute offensive, l’avvocato Pensa ha deciso di muoversi in anticipo inviando una diffida molto chiara, nella quale ha ammonito l’ex moglie di Baudo a cambiare registro fin da questa ospitata televisiva, avvertendola che in caso contrario potrebbero esserci conseguenze legali

“Per questo nella diffida la Ricciarelli viene ammonita a cambiare registro, a partire dalla intervista preannunciata a Verissimo di domani, con preannuncio in caso contrario di azioni legali…”.

Secondo quanto riportato da Il Giornale, nella diffida l’avvocato Pensa ha anche sottolineato come la Ricciarelli sembri non aver mai preso in considerazione il fatto che la sua assistita si sia limitata ad assecondare le precise volontà di Pippo Baudo

“Non le viene neppure in mente che Dina altro non faceva che seguire le indicazioni di Pippo che non voleva sapere di avere contatti con lei…”.

Al momento, dopo le sue recenti dichiarazioni e la diffida ricevuta, Katia Ricciarelli ha preferito non rilasciare ulteriori commenti. Resta da capire se nelle prossime ore deciderà di rompere il silenzio a Verissimo o se sceglierà di non alimentare ulteriormente la polemica.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser distrutti dal dolore, morta la cagnolina Aspi
news VIP Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser distrutti dal dolore, morta la cagnolina Aspi
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 12 settembre 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 12 settembre 2025
Grande Fratello, Alessandra Viero nuova opinionista? L’indiscrezione
news VIP Grande Fratello, Alessandra Viero nuova opinionista? L’indiscrezione
Beautiful Anticipazioni Puntata del 13 settembre 2025: Brooke mette in guardia Thomas da Hope!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 13 settembre 2025: Brooke mette in guardia Thomas da Hope!
Temptation Island, l'emozionante annuncio di Andrea Filomena: "Non potevo che avere un regalo più bello di questo"
news VIP Temptation Island, l'emozionante annuncio di Andrea Filomena: "Non potevo che avere un regalo più bello di questo"
Uomini e Donne: Gianmarco e Cristina ''stanno aspettando per fare il comunicato'', poi tornano in studio
news VIP Uomini e Donne: Gianmarco e Cristina ''stanno aspettando per fare il comunicato'', poi tornano in studio
Beautiful Anticipazioni Americane: Will scopre tutta la verità, Luna è viva e hanno fatto sesso!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Americane: Will scopre tutta la verità, Luna è viva e hanno fatto sesso!
Ballando con le stelle, Barbara D'Urso: "Una scelta difficile. Ecco cosa penso della giuria e dei concorrenti in gara"
news VIP Ballando con le stelle, Barbara D'Urso: "Una scelta difficile. Ecco cosa penso della giuria e dei concorrenti in gara"
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV