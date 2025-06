Katia Follesa, il nuovo amore è un attore di Mare Fuori!

News VIP

Nuovi rumors sulla frequentazione tra Katia Follesa e un noto attore di Mare Fuori, l’amata fiction della Rai.

Katia Follesa è uno dei volti più amati della comicità italiana, recentemente protagonista anche del Festival di Sanremo come co-conduttrice al fianco di Carlo Conti. La comica è finita al centro di un nuovo pettegolezzo che riguarda la sua vita privata, e che la vorrebbe in una relazione con un noto attore di Mare Fuori.

Katia Follesa ritrova l’amore

Tra i volti più amati della comicità italiana c’è senza dubbio Katia Follesa. Dopo aver preso parte all’ultima edizione del Festival di Sanremo come co-conduttrice, con la sua lingua tagliente e i look pensati nei minimi dettagli per celebrare l’Italia, Katia è tornata al centro delle indiscrezioni ma questa volta non per la sua carriera. Dal 2006 fino al 2024, Katia è stata sentimentalmente legata al collega Angelo Pisani, con il quale ha una splendida figlia, Agata. La loro storia d’amore ha fatto sognare, soprattutto con la proposta di nozze nel 2018 che, tuttavia, non ha mai avuto seguito. Poi la coppia ha deciso di rivelare tutta la verità, annunciando sui social la rottura e la verità ovvero che erano separati da circa un anno e mezzo.

Una notizia che ha totalmente sconvolto i fan ma che loro hanno vissuto nel migliore dei modi, cercando di rimanere in ottimi rapporti per continuare ad essere comunque una famiglia. A Verissimo, Katia ha raccontato perché lei e Angelo hanno deciso di separarsi senza rancori ammettendo di aver purtroppo dimenticato la coppia e di essere arrivati a stare male e ammettendo di trovare il suo ex marito un uomo meraviglioso ma anche molto polemico. Ora, tuttavia, sembra ci sia un nuovo uomo nella vita della Follesa, ecco di chi si tratta.

Katia Follesa con un attore di Mare Fuori

Sembra che nella vita di Katia Follesa sia entrato un nuovo uomo, dopo la separazione da Angelo Pisani. Già durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo, l’attrice comica ha fatto un nome particolare durante i suoi ringraziamenti ovvero quello di Vincenzo Ferrera, noto attore che in Mare Fuori interpreta Beppe. A corroborare i sospetti ci ha pensato lo scoop lanciato da Gabriele Parpiglia che ha riportato un’uscita al cinema tra i due attori a Roma.

“La prima segnalazione risale a due mesi fa, quando i due sono stati fotografati mano nella mano all’uscita di un cinema romano. Un gesto semplice ma significativo che ha confermato i rumor che circolavano già da settimane. La comica e conduttrice e Vincenzo Ferrara, che oggi sono stati avvistati a Pienza, nella provincia di Siena, ancora una volta mano nella mano. La scelta di trascorrere il weekend nel borgo medievale della Val d’Orcia conferma la solidità del loro rapporto“.

Il rapporto, dunque, continua a gonfie vele e va avanti ormai da diversi mesi. Sembra, inoltre, che Katia e Vincenzo siano intenzionati a non nascondersi più e quindi presto potrebbero ufficializzare la loro love story anche sui social dove sono molto seguiti.