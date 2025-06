Belen Rodriguez ''molto nervosa'' per l’incontro a sorpresa con una collega: l’indiscrezione

News VIP

Sembra che tra Belen Rodriguez ed Elena Barolo ci siano delle tensioni dopo i gossip sul flirt tra la bionda showgirl e Antonino Spinalbese.

La vita di Belen Rodriguez è costellata dal gossip e la showgirl argentina sembra ormai essersi messa l’anima in pace. Dopo le ultime indiscrezioni sulla lite in famiglia con Ignazio Moser e la sorella Cecilia, ora tocca ad una nuova segnalazione che vuole la showgirl argentina piuttosto infastidita da una nota collega. Il motivo? Il legame con l’ex compagno Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez, maretta con una nota showgirl?

Belen Rodriguez è la regina del gossip italiano, nonostante abbia provato in tutti i modi a non finire al centro dei pettegolezzi. Recentemente, ad esempio, si è parlato della discussione in casa che avrebbe auto con Ignazio Moser e con la sorella minore Cecilia Rodriguez, in attesa della sua prima figlia, che avrebbe portato la famiglia a dividersi. Lei ha negato tutto, dichiarando di star semplicemente vivendo la gravidanza della sorella nel privato e di essere molto emozionata all’idea di diventare zia. Ma il gossip non perdona e continua implacabile con congetture e nuove rivelazioni. Nel frattempo, Belen torna ad essere oggetto di una rivelazione molto interessante che riguarda il suo recente astio per una nota collega.

Si tratta di Elena Barolo, da poco tornata sul piccolo schermo grazie a The Couple, che si mormora abbia un flirt con Antonino Spinalbese nato proprio nella casa del reality show di Canale 5, condotto da Ilary Blasi. A darne annuncio è Gabriele Parpiglia sulla nuova rubrica Chicce di Gossip, che rivela di un incontro appena accennato tra le due che avrebbe fatto fuggire la Rodriguez prima di un inevitabile scontro.

Belen Rodriguez ed Elena Barolo ai ferri corti?

Secondo il giornalista, complice l’esperienza nella casa di The Couple seppure per breve durata - il reality show di Ilary Blasi è stato cancellato senza preavviso dall’oggi al domani per mancanza di ascolti - Elena Barolo e Antonino Spinalbese avrebbero preso a frequentarsi in gran segreto. Una notizia che, a quanto pare, non avrebbe fatto saltare di gioia Belen Rodriguez, ex compagna dell’hair stylist e madre della loro bambina Luna Mari.

“Belen evita la Barolo. Elena pochi giorni fa, è andata da Antonino per sistemarsi i capelli e poco dopo è arrivata Belen, che però non ha voluto incrociare l’ex velina ma ha preferito tornare in un altro momento. Chi era presente durante il “quasi” incontro ha descritto la Rodriguez molto nervosa. Come mai? In tutta risposta la Barolo, non appena saputo il fatto, ha postato una storia ammiccante con Spinalbese”.

Insomma, sembra che Belen non abbia apprezzato il nuovo flirt di Antonino e che lo abbia messo in chiaro, evitando con tutte le sue forze Elena. Lei, tuttavia, non sembra essere affatto spaventata dal fantasma della ex e, anzi, gioca sulla questione sui social lasciando pensare che la sua relazione con Spinalbese sia vera.