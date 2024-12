Jessica Selassié rompe il silenzio sulla denuncia alla sorella Lulù: "E' sotto shock"

News VIP

Jessica Selassié, vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha scelto di rompere il silenzio dopo la notizia della denuncia per stalking avanzata da Manuel Bortuzzo nei confronti della sorella minore Lulù.

Jessica Selassié, vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha scelto di rompere il silenzio dopo la notizia della denuncia per stalking avanzata da Manuel Bortuzzo nei confronti della sorella minore Lulù, anche lei protagonista del reality show nel 2021/22 insieme all'altra sorella Clarissa.

Jessica Selassiè: "Per quanto sia sotto shock, Lulu sta affrontando questo momento difficile, e nel momento giusto, sarà lei stessa a parlarvi direttamente"

Jessica ha deciso di intervenire pubblicamente attraverso un comunicato condiviso nelle sue storie su Instagram, chiarendo la situazione e rivolgendosi con affetto e gratitudine ai suoi numerosi follower. Ecco cosa ha dichiarato:

"Abbiamo deciso di prenderci un paio di giorni per incanalare tutto ciò che stiamo vivendo e, finalmente con affetto e stima per tutti coloro che ci seguono ormai da anni e ci supportano, vogliamo fare chiarezza."

L'ex Vippona ha iniziato il suo messaggio rassicurando i fan riguardo lo stato di salute di sua sorella:

"Per prima cosa, ci teniamo a rassicurare tutti coloro che sono preoccupati: Lulu sta bene. Conoscendo il suo carattere puro, integro e il suo cuore d’oro, sappiamo quanto sia importante per voi, per tutti noi che lei stia bene. Per quanto sia sotto shock, Lulu sta affrontando questo momento difficile, e nel momento giusto, sarà lei stessa a parlarvi direttamente."

Nonostante l'attacco subito, Jessica ha voluto ringraziare chi le ha mostrato sostegno:

"Ci teniamo però a ringraziare tutti coloro che ci hanno scritto, per il supporto, l’amore e l’affetto che ci state mostrando. Grazie di cuore."

La Selassié ha poi rivolto un ringraziamento speciale a chi ha scelto di non commentare la vicenda, aspettando la versione ufficiale di sua sorella:

"Un ringraziamento speciale anche a chi ha scelto di astenersi dal commentare questa vicenda, aspettando di sentire la versione di nostra sorella la persona coinvolta direttamente in questa situazione."

Jessica ha anche espresso gratitudine anche verso il team legale di sua sorella:

"Vogliamo anche esprimere la nostra gratitudine al team legale di nostra sorella, che sta lavorando con grande impegno e professionalità."

Ribadendo l'unità familiare e la fiducia nel processo legale, la 30enne figlia di Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, ha concluso il suo messaggio con fermezza:

"Ci teniamo a dire con fermezza che siamo uniti più che mai come famiglia. Chiediamo pazienza e rispetto, perché attendiamo che la giustizia faccia il suo corso e che la verità venga finalmente a galla. Siamo qui per supportare nostra sorella, e lei ci tiene tanto a ringraziare la sua community e i suoi fan, che le stanno offrendo un supporto vitale e fondamentale, ora più che mai."

"La nostra vita non verrà influenzata da chi vuole metterci in difficoltà. Noi continueremo a vivere, a lavorare e a portare avanti i nostri progetti, come abbiamo sempre fatto, con la stessa determinazione e passione. Non permetteremo che nulla ci fermi, soprattutto non ciò che altri vorrebbero vederci fare.Vi vogliamo bene, e come sempre, stiamo dalla parte della giustizia. Grazie ancora di cuore a tutti voi per la pazienza, l’amore e il sostegno."

Jessica Infine, ha informato che saranno intraprese azioni legali contro eventuali ulteriori calunnie o diffamazioni:

"Se dovessero emergere altre calunnie o diffamazioni, sappiate che stiamo già prendendo tutte le misure legali necessarie per difendere la nostra famiglia e la nostra onorabilità."

La storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, nata al Grande Fratello Vip 2021-2022, si è trasformata in una drammatica vicenda legale. Dopo la fine della relazione nell’aprile 2022, Manuel ha denunciato Lulù per stalking a causa di comportamenti ossessivi, minacce, e atti persecutori. Tra i vari episodi si segnalano appostamenti, intrusioni in momenti privati, messaggi disperati, e persino un'aggressione fisica durante i Mondiali paralimpici in Portogallo. Gli atteggiamenti ossessivi di Lulù hanno portato all’adozione di misure cautelari, tra cui il divieto di avvicinamento e l’obbligo di indossare un braccialetto elettronico. Nonostante le richieste di revoca del dispositivo, le autorità hanno confermato la misura per garantire la sicurezza di Manuel, che affronterà il processo il prossimo 13 marzo.