Manuel Bortuzzo denuncia Lulù Selassié, costretta al braccialetto elettronico, processo per stalking e minacce

Dalla fine della loro relazione, Lucrezia Hailé Selassié ha dimostrato un comportamento ossessivo nei confronti di Manuel Bortuzzo e il campione di nuoto paralimpico ha deciso di denunciare la sua ex compagna.

Quella che sembrava una favola d’amore nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip 2021-2022 si è lentamente trasformata in una vicenda legale drammatica e dolorosa. Manuel Bortuzzo, giovane campione di nuoto paralimpico, e Lulù Selassié, influencer e principessa etiope, avevano catturato l’attenzione del pubblico con il loro rapporto intenso e romantico. Tuttavia, la fine della loro relazione nell’aprile 2022 ha rivelato una realtà ben diversa, sfociata in una serie di episodi di stalking e persecuzione che hanno segnato profondamente la vita dell’atleta.

Due anni di tormenti: l’ossessione di Lulù per Manuel Bortuzzo

Dopo due anni di messaggi insistenti, appostamenti ossessivi e minacce sempre più gravi, Manuel, ormai esasperato, ha deciso di denunciare la sua ex compagna. Questo ha dato il via a un procedimento penale che culminerà il prossimo marzo con un processo per stalking, ponendo la parola fine a un capitolo doloroso della sua vita. Dalla fine della loro relazione, Lucrezia Selassié ha dimostrato un comportamento ossessivo nei confronti di Manuel. I suoi atteggiamenti sono andati ben oltre il semplice desiderio di riconciliazione, trasformandosi in veri e propri atti di persecuzione. La giovane influencer non si è limitata a inviargli una quantità incessante di messaggi, ma lo ha seguito ovunque, persino durante trasferte lavorative all’estero.

Tra gli episodi più inquietanti spicca quello di settembre 2022, quando Lulù si è presentata in un ristorante dove Manuel stava cenando con la sua nuova fidanzata. Nonostante la delicatezza della situazione, l’influencer ha prenotato un tavolo nello stesso locale, rimanendo lì per osservare i due.

Un altro episodio emblematico si è verificato nell’estate del 2023, durante i Mondiali di nuoto a Manchester. Lulù ha pernottato nello stesso hotel di Manuel e ha lasciato un biglietto carico di disperazione sotto la porta della sua camera:

"Amore mio, ti aspetto nella mia stanza."

La situazione è degenerata ulteriormente quando gli atti persecutori di Lulù sono sfociati in episodi di violenza fisica. Durante i Mondiali paralimpici dello scorso aprile in Portogallo, l’influencer si è spinta oltre ogni limite, lasciando un messaggio sotto la porta della camera d’albergo di Manuel e presentandosi poi direttamente nella stanza. Qui, senza alcuna provocazione, lo ha aggredito con due schiaffi.

Un’altra situazione di grande gravità risale a settembre 2022, quando Manuel era ricoverato in un ospedale di Latina. In quella circostanza, Lucrezia ha tentato di forzare l’ingresso nella sala operatoria, arrivando persino a scagliarsi contro il personale medico che cercava di fermarla.

La denuncia e le misure cautelari: il braccialetto elettronico per Lulù

Alla luce di questi comportamenti, Manuel non ha avuto altra scelta se non quella di rivolgersi alle autorità. La denuncia ha portato all’apertura di un’inchiesta e all’adozione di misure cautelari nei confronti di Lulù. Tra queste, il divieto di avvicinamento e l’obbligo di indossare un braccialetto elettronico per monitorare i suoi spostamenti e impedire ulteriori contatti con l’atleta. Nonostante l’influencer abbia chiesto la revoca del dispositivo, lamentando che interferisse con la sua attività professionale, il giudice ha rigettato l’istanza. Secondo le autorità, il braccialetto elettronico rappresenta una misura indispensabile per garantire la sicurezza di Manuel, considerando anche le sue condizioni fisiche che avrebbero aggravato le accuse nei confronti di Lulù. Il processo prenderà il via il prossimo 13 marzo con rito abbreviato.