Isola dei Famosi, Veronica Gentili zittisce Simona Ventura: cosa è successo in puntata

Veronica Gentili si accorge di una gaffe di Simona Ventura e zittisce l’opinionista de L’Isola dei Famosi in diretta tv.

Nel corso della settima puntata de L’Isola dei Famosi, Teresanna Pugliese ha avuto modo di riabbracciare il marito Giovanni. Messa davanti ad una scelta importante, l’ex tronista di Uomini e Donne non ha esitato un attimo mentre Simona Ventura si è lasciata sfuggire un’informazione molto importante, zittita immediatamente dalla presentatrice Veronica Gentili. Ecco cosa è successo.

Isola dei Famosi, Simona Ventura fa una gaffe

È andata in onda la settima puntata de L’Isola dei Famosi, con ospite Selvaggia Lucarelli che ha avuto qualcosa da dire a praticamente tutti i naufraghi di questa edizione del reality show condotto da Veronica Gentili. La giornalista ha attaccato Mario Adinolfi, poi Omar Fantini mentre ha difeso Teresanna Pugliese trovandola un personaggio spontaneo e pronto a mettersi in gioco anche contro il gruppo. Per l’ex tronista di Uomini e Donne non sono mancate le discussioni neppure durante questa diretta, ma per Teresanna c’è stata anche una bella sorpresa. In questa puntata de L’Isola, infatti, invece di mettere in premio del cibo, la redazione ha deciso di far arrivare a Cayo Cochinos alcuni parenti e amici dei naufraghi.

Teresanna ha potuto riabbracciare il marito Giovanni, che non ha mai nascosto mancarle tantissimo durante queste ultime settimane, anche alla luce della situazione tesa che sta vivendo. Veronica ha posto Teresanna davanti ad una scelta ovvero trascorrere una notte intera con il marito oppure rinunciare a Giovanni e mantenere per tutto il gruppo il kit da pesca. Senza rifletterci un momento, Teresanna ha scelto Giovanni e subito Simona Ventura l’ha incoraggiata, commettendo tuttavia una gaffe alla quale Veronica non è riuscita a rimediare. Cosa è successo?

Isola dei Famosi, Veronica Gentili zittisce Simona Ventura

Quando Simona Ventura ha incoraggiato Teresanna Pugliese a continuare con la sua scelta, ovvero trascorrere una notte con il marito Giovanni e far rinunciare al resto dei naufraghi de L’Isola dei Famosi al kit per la pesca - fondamentale per mettere qualcosa sotto ai denti che non sia solamente riso in bianco e cocco - facendo una gaffe. L’opinionista del reality show di Canale 5, infatti, ha praticamente svelato a Teresanna che questa volta i naufraghi non dovranno aspettare una settimana prima del prossimo collegamento con lo studio, dato che la nuova puntata dello show è prevista per mercoledì prossimo.

Veronica Gentili ha immediatamente zittito Simona, facendole segno di tacere, ma lei ha continuato imperterrita sottolineando che sarà una settimana davvero cortissima che volerà via in fretta. Dopo che tutti hanno compreso che ci sarà qualche cambiamento importante, forse intuendo che la data della nuova diretta sarà molto vicino, Teresanna ha comunque voluto precisare di aver preso questa decisione perché sa che tutti i naufraghi avrebbero fatto lo stesso, dato che l’affetto in questa circostanza è importante quanto il cibo.

