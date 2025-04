Isola dei Famosi, Simona Ventura opinionista ufficiale: ecco perché ha accettato

News VIP

Simona Ventura è l'opinionista ufficiale della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. La presentatrice racconta perché ha accettato questo incarico al fianco di Veronica Gentili.

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi approda il 7 maggio 2025, in prima serata su Canale 5, e questa volta i vertici del Biscione ce l’hanno messa tutta per rilanciare il reality show ambientato in Honduras, che da anni incassa ascolti sempre più bassi. Simona Ventura è l’opinionista ufficiale di questa edizione, e racconta perché ha accettato di tornare in Mediaset in questa nuova veste.

Isola dei Famosi 2025, tutto quello che c’è da sapere

Manca sempre meno al debutto ufficiale della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, previsto per il 7 maggio 2025, in prima serata su Canale 5. Veronica Gentili, che ha riposto alle critiche, è stata scelta come nuova presentatrice facendo affidamento al successo ottenuto come conduttrice de Le Iene su Italia 1. E ora, è ufficiale, sono state svelate anche le identità dell’inviato speciale in Honduras, ovvero Pierpaolo Pretelli, e quello dell’opinionista in studio che sarà Simona Ventura. Il nome di Super Simo era in lizza e dato per certo ormai da diverse settimane, ma lei aveva messo le mani avanti dichiarando di non aver ricevuto ancora nessuna proposta formale da parte dei vertici del Biscione. Proposta che, invece, a quanto pare non è tardata ad arrivare e ad essere accettata dalla conduttrice.

Le prime Anticipazioni sul cast riportano i nomi di Patrizia Rossetti, vincitrice di Pechino Express e protagonista del Grande Fratello Vip, quello di Antonella Mosetti e poi di Teresanna Pugliese, una delle troniste più amate nella storia di Uomini e Donne, il fortunato dating show di Maria De Filippi, oltre che dell’ex protagonista di Amici Nunzio Stancampiano. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Simona ha raccontato perché ha accettato di tornare a Mediaset dopo tanti anni con questo ruolo per lei inedito.

Isola dei Famosi, Simona Ventura opinionista: il commento

Come vociferato per lunghe settimane, è Simona Ventura la nuova opinionista de L’Isola dei Famosi. Una mossa azzardata da parte di Mediaset? Certo la presentatrice conosce molto bene questo format dato che lei stessa lo presentava con grandissimo successo, e forse avere Super Simo a disposizione e non darle il timone della conduzione può sembrare un grande controsenso. Ventura è entusiasta di questa occasione e ha raccontato i due motivi che l’hanno spinta ad accettare immediatamente la proposta della rete.

“Mi mancava giusto fare l’opinionista: questo è stato uno dei motivi per cui ho accettato (ride, ndr). L’altro è che Veronica mi piace molto per cui, quando mi è stato proposto, ho accettato volentieri perché penso di poter essere di supporto innanzitutto a lei. Sono l’unica al mondo che ha fatto tutti e tre i ruoli”.

Insomma, Ventura è pronta a ricoprire anche il ruolo di opinionista de L’Isola dei Famosi e siamo certi che sarà brillante come sempre. Certo, come ha ammesso lei stessa, le cose sono cambiate dal 2011 quando lo faceva abitualmente, dal momento che ora è tutto più veloce, non ti puoi preparare molto ma in questo modo si evita l’ansia perché non si ha molto tempo per riflettere. Infine, Simona ha confidato che non sperava nella chiamata della produzione del reality show ma che ha accettato dopo un colloquio con Veronica Gentili, la nuova presentatrice di questa stagione.

