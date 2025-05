Isola dei Famosi, Veronica Gentili si lascia andare ad una sfuriata in diretta: cosa è successo

News VIP

Veronica Gentili furiosa con il gruppo dei Giovani che, a poche ore dal loro ingresso a L’Isola dei Famosi, hanno violato il regolamento.

La seconda puntata de L’Isola dei Famosi ha visto Veronica Gentili veramente molto infuriata con il gruppo dei Giovani, dal momento che i naufraghi hanno acceso un fuoco con un accendino violando il regolamento e causando un rogo pericoloso. Ecco come ha commentato la presentatrice del reality show di Canale 5.

Isola dei Famosi, Veronica Gentili perde le staffe

Nel corso delle prime ore di permanenza in Honduras come naufraghi ufficiali de L’Isola dei Famosi, il gruppo dei Giovani ha violato il regolamento accendendo un fuoco con un accendino, che hanno finto di trovare casualmente sulla spiaggia. Una bravata che poteva costare caro dato che il fuoco acceso si è trasformato in un rogo pericoloso, prontamente spento dalla produzione, che avrebbe potuto avere danni gravissimi per cose e persone sull’isola. Così, nella seconda puntata, Veronica Gentili ha preso seri provvedimenti per quanto accaduto, mostrandosi davvero furiosa.

“Appena arrivati avete magicamente trovato un accendino sulla spiaggia. Già questo sarebbe sufficiente per farmi arrabbiare, ma questo fuoco si è addirittura trasformato in un rogo che poteva anche diventare molto pericoloso”.

Con la sua consueta calma fredda ma con lo sguardo davvero iracondo, Veronica ha cercato di interrogare il gruppo dei Giovani, i quali si sono lanciati in qualche risata rivedendo le scene, e facendo montare ancora di più la rabbia della presentatrice. Spadino ha messo insieme qualche parola non tropo convincente mentre Leonardo Brum, che ha materialmente acceso il fuoco, ha raccontato di aver trovato questo accendino e di aver fatto cenno al cameraman, il quale non ha risposto e dunque lui ha capito che poteva prendersi dal suo tacito consenso. Peccato che i cameraman sono pagati per non parlare e interagire con loro!

Isola dei Famosi, Veronica Gentili allibita dai Giovani

Parlando con il gruppo dei Giovani, Veronica Gentili è apparsa davvero allibita. Del resto, chiunque ha visto in diretta la seconda puntata de L’Isola dei Famosi, ha notato che la scena sembrava surreale, quasi quella di una professoressa che cerca di spiegare ad una classe in fermento e poco incline all’ascolto. La presentatrice ha chiamato all’appello anche Teresanna Pugliese, chiedendole perché non ha fermato il gruppo dato che lei è la più grande e matura. L’ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso di non averci capito molto la prima sera, confusa e spaventata perché tutti hanno fatto quello che volevano senza pensare al gruppo, e trovandosi così senza capanna e senza fuoco a tarda notte.

“Dire che sono arrabbiata è un eufemismo. La sconsideratezza con cui avete immesso questo fuoco ha rischiato di danneggiare l’ecosistema dell’arcipelago in cui siete, e saranno presi seri provvedimenti per quello che avete fatto”.

Queste le dure parole di Veronica, accompagnate dal commento di Simona Ventura che ha fatto notare a Leonardo che l’addetto ai lavori non avrebbe mai potuto parlare, e ha chiesto come hanno introdotto questo accendino dato che nessuno crede che l’abbiano trovato casualmente sulla spiaggia. Insomma, i Giovanni alla fine sono stati puniti per aver violato il regolamento.

