Isola dei Famosi, i naufraghi usano l'accendino per il fuoco, "gesto gravissimo e irresponsabile"

A causa dell'infrazione commessa durante l'accensione del fuoco usando un accendino, i giovani hanno ricevuto un comunicato da parte dello Spirito dell'Isola che preannuncia una sanzione.

Colpo di scena all'Isola dei Famosi, nel daytime è andato in onda un episodio che potrebbe costare caro alla squadra dei giovani. Alcuni concorrenti – tra cui Angelo Famao, Spadino e Leonardo Brum – si sono imbattuti in un accendino nascosto tra la sabbia. Secondo quanto riportato, potrebbe essere caduto accidentalmente a un membro della troupe o a qualcuno della produzione. Nonostante le perplessità di alcuni compagni, i tre hanno deciso di sfruttare l’occasione per accendere un fuoco.

Isola 2025, il gruppo dei giovani rischia grosso. Squalifica o penalità?

L'iniziativa però non è passata inosservata: il fuoco è stato rapidamente scoperto e subito è intervenuto un responsabile della produzione, che ha spento le fiamme e sequestrato l’accendino. Non solo: il falò era stato acceso in prossimità della vegetazione, e a causa del vento c’era un rischio reale di incendio, come ha sottolineato lo stesso comunicato ufficiale.

La risposta della produzione non si è fatta attendere. Il giorno seguente è arrivato il messaggio dello Spirito dell’Isola, che ha chiarito la gravità della violazione, accusando apertamente i naufraghi di aver orchestrato la scena:

“La scorsa notte alcuni naufraghi hanno simulato di aver trovato un accendino sulla spiaggia che in realtà era stato precedentemente occultato e portato sulla playa dagli stessi naufraghi. Il nome del responsabile ci è noto. Successivamente Leonardo Brum ha acceso il fuoco con lo stesso accendino. Non solo contravvenendo alle regole dell’isola ma rischiando anche un incendio che, a causa del forte vento che c’era in quel momento, avrebbe potuto propagarsi sull’intera isola. Il pronto intervento della produzione ha evitato danni irreparabili."

Il comunicato prosegue, ricordando agli isolani che il divieto sull’utilizzo di accendini è stato chiaramente indicato nel contratto firmato prima dell’inizio dell’avventura. Lo Spirito dell’Isola ha definito l’episodio come “un gesto di grave irresponsabilità” e ha annunciato che nel prossimo messaggio verranno comunicate le sanzioni. A questo punto, il futuro dei giovani naufraghi è incerto. L’atto ha sollevato polemiche, sia per la violazione delle regole sia per il potenziale pericolo generato dal fuoco acceso vicino alla vegetazione secca. Cosa deciderà la produzione?

