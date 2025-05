Isola dei Famosi, Veronica Gentili e Pierpaolo Pretelli a Verissimo: "Siamo pronti a partire"

News VIP

Isola dei Famosi, Veronica Gentili e Pierpaolo Pretelli a Verissimo: "Siamo pronti per partire"

Ospiti della puntata di Verissimo del 3 maggio, Veronica Gentili e Pierpaolo Pretelli hanno raccontato la loro emozione al pensiero di poter iniziare presto la nuova avventura de L'Isola dei Famosi. Il game show di Canale5 andrà in onda a partire da mercoledì 7 maggio con un cast tutto nuovo: alla conduzione ci sarà la giornalista Veronica Gentili, alla sua prima conduzione di un reality. Ad affiancarla in studio ci sarà una veterana dell'Isola dei Famosi, Simona Ventura nel ruolo di opinionista, mentre il nuovo inviato in Honduras sarà l'ex vippone Pierpaolo Pretelli.

La nuova conduttrice ha dichiarato di essere entusiasta di poter guidare il team del reality e di aver imparato che nel suo lavoro non può davvero controllare tutto, ma talvolta il bello è proprio quello di lasciarsi andare: "Io che sono una molto controllante, nel mio lavoro ho scoperto che tante cose sono successe senza che le avessi preventivate e a volte si sono rivelate molto più stimolanti e divertenti. A proposito di mare e di onde, mi faccio portare dalla corrente". Veronica Gentili ha raccontato degli inizi della sua carriera, quando aveva inizialmente deciso di dedicarsi al mondo della recitazione. Solo in seguito è approdata al mondo della politica, merito anche del padre, teorico e analizzatore del mondo politico, che le ha trasmesso valori come la correttezza e l'integrità.

Gentili ha poi rivelato di essere stata in analisi per 10 anni e di aver iniziato quando era appena maggiorenne, a causa di alcuni problemi in famiglia. Per lei essere in psicanalisi si è rivelato fondamentale anche per permetterle di crescere lavorativamente e anche ora che inizierà l'avventura in Honduras sarà così: "Che li mandiamo a fare in quest’Isola se non per questo? Perché vogliamo vederne l’anima. Tolti tutti gli orpelli, cosa resta della persona? Gli puoi tirare fuori tutta l’anima e l’essenza! E’ la sfida che mi intriga di più di quest’esperienza".

Isola dei Famosi, il messaggio di Giulia Salemi per Pierpaolo Pretelli

Veronica Gentili ha anche commentato il cast di naufraghi di questa edizione, che riserva diverse sorprese: a detta della giornalista l'idea era quella di comporre un cast "multiforme e inaspettato", personaggi diversi, ma che insieme potessero creare un mix esplosivo: "Li guardi e dici 'ma questi cosa c'entrano l'uno con l'altro?'. Di Pierpaolo Pretelli, che ha raggiunto la conduttrice poco dopo in studio, Veronica Gentili ha affermato:

"Pierpaolo mi sembra una persona con uno slancio e un entusiasmo… menomale che c’è la sua energia! Questa sua energia, questo entusiasmo, questi occhi buoni… saranno importanti per i concorrenti, il fatto che ci sia una persona così disponibile sarà molto importante"

L'ex vippone, che ha condiviso qualche giorno fa il video del suo viaggio in Honduras, ha raccontato di essere molto entusiasta di questo nuovo percorso, che arriva a qualche settimana di distanza dalla fine del tour italiano di Rocky, il musical ispirato all'omonimo film in cui Pretelli ha avuto il ruolo che è stato di Sylvester Stallone. "Sono prontissimo, sono carico di creme protettive e anti-mosquitos! Sono molto contento, è una grande opportunità per me, che vivrò con gratitudine, entusiasmo e con uno zaino in spalla, a conoscere le bellezze caraibiche e a raccontare quello che vivranno i naufraghi" ha rivelato entusiasta, per poi ricevere una tenera sorpresa dalla compagna, l'influencer Giulia Salemi.

Giulia, infatti, gli ha inviato un video messaggio, nel quale gli prometteva di fare il tifo per lui insieme al loro piccolo Kian, nato a gennaio 2025: "Anche se fai finta di niente, so quanto sei emozionato, sono emozionata io per te! Io e Kian saremo il tuo tifo numero uno, tra poppate e popcorn, ogni puntata pronti sul divano a sostenerti!". A Veronica Gentili, l'ex vippona ha augurato di divertirsi e di lasciarsi contagiare dall'entusiasmo di Pretelli, sicura dell'ottimo risultato che la nuova squadra dell'Isola dei Famosi otterrà.

