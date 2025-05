Isola dei Famosi, Simona Ventura, prossima opinionista: "Chi mi incuriosisce? Adinolfi e Giarrusso, personaggi della tv"

News VIP

Simona Ventura, intervistata da La Repubblica, ha parlato della sua imminente nuova avventura come opinionista all'Isola dei Famosi.

Simona Ventura è pronta a tornare in scena con una nuova veste all’Isola dei Famosi 2025. Dopo averla vissuta da conduttrice e concorrente, tornerà nello storico reality della sopravvivenza, come opinionista, un ruolo totalmente inedito per SuperSimo, che si è detta entusiasta di questa nuova avventura televisiva.

Isola dei Famosi, Simona Ventura: "E' prima di tutto una sfida di resistenza e adattamento, molto diversa dal Grande Fratello"

A fianco della nuova padrona di casa,Veronica Gentili, la Ventura si dice fiduciosa:

“È preparata, ha le idee chiare. Credo sia la scelta giusta per guidare questa edizione”. L’obiettivo? Ritrovare l’essenza del format: “La sua visione è tornare all’essenziale. Alla fine, l’Isola è prima di tutto una sfida di resistenza e adattamento, molto diversa dal Grande Fratello, con tutto il rispetto per quel tipo di reality”.

Tra i naufraghi che più la incuriosiscono, la conduttrice ha citato Mario Adinolfi e Dino Giarrusso, tra i concorrenti ufficiali pronti a viversi la diciannovesima edizione reality:

"Oggi i veri personaggi televisivi sono i politici, presenziano più di attori e cantanti. Sarà interessante vederli fuori dal contesto istituzionale”.

Simona ha raccontato anche il suo attuale momento di serenità e impegno professionale come il frutto di una “tenacia paziente”, maturata nel tempo:

“Non ho mai smesso di crederci, neanche quando sembrava tutto fermo. La forza mi è arrivata anche da Giovanni (Terzi, ndr), il mio compagno, che mi ha aiutata ad uscire dalle sabbie mobili”.

La coppia, pur non avendo figli insieme, ha creato una famiglia allargata con i loro cinque figli: Niccolò, Giacomo e Caterina (di Simona) e Ludovico e Giulio (di Giovanni).

Nel cast anche Antonella Mosetti, e inevitabile arriva il riferimento alla relazione passata tra lei e l’ex marito di Simona, Stefano Bettarini. La Ventura liquida l’argomento con eleganza e fermezza: “Tutto già archiviato. Prescritto. Non c’è nulla da aggiungere”.

La diciannovesima edizione de L'Isola dei Famosi, tornerà in onda a partire da mercoledì 7 maggio, in prima serata su Canale 5. Al timone, la giornalista e volto de Le Iene, Veronica Gentili, affiancata in studio da Simona Ventura nel ruolo di opinionista e da Pierpaolo Pretelli come inviato dall'Honduras. Nel cast de L''Isola sono stati già ufficializzati alcuni concorrenti: la showgirl Antonella Mosetti, la tennista Camilla Giorgi, la conduttrice televisiva Patrizia Rossetti, ex tronista di Uomini e Donne Teresanna Pugliese, il ballerino Nunzio Stancampiano, e l’influencer Chiara Balistreri, gli attori Mirko Frezza e Loredana Cannata, il comico Omar Fantini, la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Cristina Plevani, e i cantanti Angelo Famao e Paolo Vallesi, il giornalisti e politici Mario Adinolfi e Dino Giarrussoe la showgirl Alessia Fabiani.

