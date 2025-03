Isola dei Famosi, Angelo Madonia nel cast della nuova edizione: spunta un'indiscrezione

News VIP

Secondo una recente indiscrezione Angelo Madonia è entrato nel cast della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Ecco cosa sappiamo!

Contrariamente ai primi rumors circolati dopo la fine della precedente edizione dell'Isola dei Famosi che sembravano non auspicare a un ritorno del reality show di Canale 5, il programma è pronto a tornare e si sono già diffuse le prime indiscrezioni sul cast della nuova edizione. Tra i vip che si metteranno in gioco in Honduras ci sarà anche Angelo Madonia, ex professionista di Ballando con le Stelle.

Isola dei Famosi, anche Angelo Madonia nel cast della nuova edizione

Continuano le indiscrezioni sul cast della nuova edizione de L'Isola dei Famosi: il programma tv in onda su Canale 5 dovrebbe andare in onda tra qualche mese, una volta terminato The Couple, il nuovo format in onda sulle reti Mediaset con la conduzione di Ilary Blasi. Tra le ultime indiscrezioni sui papabili concorrenti della prossima edizione è spuntato un nome che, nei mesi scorsi, è stato al centro di diverse polemiche. Quello di Angelo Madonia.

L'ex professionista di Ballando con le Stelle ha detto addio al dancing show questa stagione, allontanato dalla produzione dopo alcune incomprensioni. Il suo allontanamento ha portato Federica Pellegrini, concorrente di Ballando con le Stelle, a dover trovare un nuovo partner di ballo. Inizialmente era subentrato Samuel Peron, poi il suo posto è stato preso da Pasquale La Rocca. Ora, sembra che per l'ex maestro di Ballando con le Stelle stia per iniziare una nuova avventura: quella dell'Isola dei Famosi. Non sarebbe la prima volta che un ballerino del dancing show entra nel cast del reality show e infatti in una delle ultime edizioni a gareggiare era stato proprio Samuel Peron.

A riportare l'indiscrezione su Angelo Madonia è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano: la gossippara ha lanciato la notizia dal suo account Instagram, svelando che nel cast del reality show ci sarà anche il maestro di ballo: "Angelo Madonia preso per l'Isola dei Famosi".

Isola dei Famosi, ecco tutto ciò che sappiamo sulla prossima edizione

La nuova edizione de L'Isola dei Famosi partirà con la fine di The Couple, ma al momento non è stata ancora svelata una data per l'inizio del programma tv. Alla conduzione avremo Veronica Gentili, mentre secondo alcuni rumors Vladimir Luxuria tornerà nel ruolo di opinionista accanto da Dario Maltese. L'inviato di questa edizione si vociferà sarà Pierpaolo Pretelli, che prenderà il posto di Elenoire Casalegno.

Alcuni dei nomi che hanno iniziato a circolare, per ora senza alcun conferma ufficiale, sono quelli dell'ex tennista italiana Camilla Giorgi, della giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli>, della ciclista campionessa del mondo su pista, Letizia Paternoster. Ma anche due noti ex vipponi ed ex coppia del GF potrebbero approdare nel reality.

Secondo Alberto Dandolo su Dagospia, sembra che anche Teresanna Pugliese potrebbe essere coinvolta nella nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Il giornalista ha rivelato, infatti, che Teresanna Pugliese avrebbe sostenuto il provino per entrare nel programma e avrebbe ricevuto esito positivo.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi