Isola dei Famosi, Valentina Persia: "Mi piace la nuova formula del Grande Fratello. Io opinionista? Magari"

La comica ed ex naufraga de L'Isola dei Famosi, Valentina Persia, commenta la 19esima edizione del Grande Fratello e presenta il suo nuovo show "Sinceramente Persia – One Milf Show".

Valentina Persia è pronta a tornare sul Nove con quattro nuove puntate di Sinceramente Persia – One Milf Show. Per l'occasione, l'amata comica romana ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage in cui ha colto l'occasione anche per parlare de L'Isola dei Famosi e dell'attuale edizione del Grande Fratello.

Le confessioni di Valentina Persia su L'Isola dei Famosi e Gf

La storica barzellettiera romana Valentina Persia ha rilasciato una nuova intervista in cui ha presentato la nuova stagione di Sinceramente Persia – One Milf Show, lo show in onda sul Nove che la vedrà al timone per il secondo anno consecutivo. "È sempre un inizio in questo mondo dei programmi televisivi, non si dà mai nulla per scontato. Sono 30 anni di carriera e nonostante la prima prova sia andata particolarmente bene, adesso la riconferma è sempre un terno al Lotto" ha confessato l'ex naufraga de L'Isola dei Famosi, che ha poi svelato che l'ospite della prima puntata sarà la showgirl argentina Belen Rodriguez:

Abbiamo molto in comune. Non ce ne frega un ca**o né a me né a lei. Ce lo siamo detto molto chiaro. Fa bene a fare quello che fa, è una donna che rispetto, non vado lì a guardarla dall'alto in basso, come fanno alcuni. Rispetto chi riesce ad andare nel profondo di uno spessore e di una testa che veramente è una macchina da guerra. Le ho detto "Sei una grande donna" e spesso quando questa grande donna è unita a tanta bellezza si fa sempre molta invidia...ho ospitato molto volentieri una donna che secondo me ha soltanto da insegnare.

Valentina Persia pronta a tornare a L'Isola come opinionista? Parla lei

Dopo aver parlato del suo ritorno sul Nove, Valentina Persia ha ricordato la sua incredibile esperienza a L'Isola dei Famosi che è stata ricca di emozioni e l'ha vista classificarsi al secondo posto: "Mi sono sentita proprio la mamma chioccia dei naufraghi. Sei talmente flippato, hai l'adrenalina a 3000, quando hai un contatto dall'esterno piangi tutte le lacrime che hai a disposizione". La simpatica comica ha poi continuato rivelando che le piacerebbe rifare il reality show di Canale 5, ma magari in qualità di opinionista:

La rifarei non per fare la concorrente nuovamente, ma solo per rivedere una settimana quegli scenari che mi hanno veramente fatto capire che anche da sola sono una grande donna. Fare l'inviata dalla Palapa? Magari! Io farei tranquillamente l'opinionista in studio con il conduttore di quest'anno per dare incoraggiamento quando si collegano. Dire "Ragazzi, tenete botta perché è come quando corri, poi prima o poi il fiato si spezza e le gambe cominciano a girare da sole".

Chiuso il capitolo Isola dei Famosi, la Persia si è sbilancia sull'attuale edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura. Senza mezzi termini e con la solita schiettezza che da sempre la contraddistingue, la comica romana ha rivelato di essere rimasta piacevolmente colpita dalla scelta di riprendere gli ex gieffini Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi: "Mi piace questa formula del Grande Fratello che hanno ripreso, con gli ex come Cristina, come Ascanio, perché gli ex hanno secondo me un valore aggiunto nel raccontare la realtà di quello che si vive".

