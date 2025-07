Isola dei Famosi, Teresanna Pugliese torna sui social e svela: "Ho lasciato il rumore del mondo per ascoltare solo me stessa"

News VIP

Le prime dichiarazioni sui social dell'ex amatissima naufraga della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi: ecco cosa ha rivelato la bella Teresanna Pugliese dopo aver lasciato definitivamente l'Honduras.

La 19esima edizione de L'Isola dei Famosi si è conclusa lo scorso mercoledì 2 luglio 2025 con la vittoria dell'ex gieffina Cristina Plevani. Secondo posto per il giornalista Mario Adinolfi, seguito dal giovane Jey Lillo, Omar Fantini, Loredana Cannata e Teresanna Pugliese.

Il bilancio di Teresanna Pugliese sulla sua Isola

Mercoledì 2 luglio 2025 in prima serata su Canale 5 è andata in onda l'ultima puntata della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi che ha visto trionfare Cristina Plevani. A distanza di 25 anni dalla sua fortunata partecipazione alla prima iconica edizione del Grande Fratello, la naufraga ha vinto anche il popolare reality show condotto da Veronica Gentili.

Nonostante la vittoria della Plevani, la vera rivelazione di questa edizione de L'Isola è stata Teresanna Pugliese. Grazie alla sua spontaneità e sincerità, l'ex tronista di Uomini e Donne ha calamitato l'attenzione del pubblico, che l'ha premiata facendola arrivare alla finale. Ecco cosa ha rivelato subito dopo essere stata eliminata al ballottaggio contro Jey Lillo:

Non mi aspettavo di andare via subito. Non mi aspettavo neanche di arrivare fin qui, stupendo fino a qui. Tutto quello che ho incamerato e quello che ho buttato fuori si è visto. L'esperienza mi ha reso l'anima libera, ci sono stati molti momenti in cui è stato tragico combattere con qualche mostro. Più difficili quei mostri che quelli qui. Allo stesso tempo la mia anima è leggera, come dico sempre una donna e una madre ha il dovere di essere madre, ma anche tutte le donne che vuole essere. Io sono stata tutte le donne che volevo essere.

Le confessioni social di Teresanna

Teresanna Pugliese è stata tra le protagoniste indiscusse de L'Isola dei Famosi 2025. L'ex tronista campana di Uomini e Donne non si è mai risparmiata, ha sempre partecipato attivamente a tutte le dinamiche del reality show di Canale 5. Si è resa protagonista di accese discussioni ed emozionanti momenti in diretta, ha sempre detto la sua anche a costo di risultare antipatica. Una personalità molto forte la sua, che ha conquistato tutti.

A distanza di alcuni giorni dalla finalissima, la Pugliese è tornata sui social e pubblicato un video in cui ha fatto un piccolo bilancio della sua intensa esperienza in Honduras. Non solo. L'ex naufraga ci ha tenuto a ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto in questi mesi:

Ci sono viaggi che ti svuotano… e poi ti riempiono. Ho lasciato il rumore del mondo per ascoltare solo me stessa. Ho affrontato la fame, la solitudine, il silenzio. Ma nessuna sfida è stata più grande dell’attesa di questo momento: ritrovare chi amo. Gli occhi di mia madre, le braccia dei miei figli, i sorrisi di chi mi ha aspettata senza mai lasciarmi sola, nemmeno da lontano. Sono tornata diversa, Con meno paura, e con il cuore più aperto. Non torno alla vita di prima. Torno a una vita che oggi ha ancora più senso. Perché l’amore che ho trovato al mio ritorno… era la mia forza da sempre. Grazie A chi mi ha sostenuta da lontano, con una parola, un pensiero, un silenzio pieno d’affetto… Vi sono grata. Vi ho sentiti. Sempre.

