Isola dei Famosi, Loredana Cannata ricoverata in ospedale: "Conseguenze fisiche e psicologiche"

Rientrata in Italia dopo la partecipazione nella diciannovesima edizione de L’Isola dei Famosi, Loredana Cannata è stata ricoverata in cardiologia a seguito di un malore presso l'ospedale Isola Tiberina a Roma.

Isola 2025, Loredana Cannata ricoverata in cardiologia

L’attrice ha raccontato attraverso i suoi canali social di essere arrivata al pronto soccorso poche ore dopo essere tornata a casa, a causa di una forte difficoltà respiratoria e della sensazione di “fame d’aria”.

"Venerdì mattina sono tornata a casa e, dopo solo tre ore, sono andata in ospedale per farmi controllare. Dopo dieci ore di prelievi e analisi, mi hanno ricoverata in cardiologia, dove sono tuttora, in attesa di ulteriori esami", ha spiegato. Il ricovero è avvenuto all’Ospedale Gemelli Isola, sull’Isola Tiberina a Roma. "Per ironia della sorte, sono su un’altra isola", ha scritto con amara leggerezza.

Cannata è tornata anche sul terribile incidente avuto durante il reality, quando è rimasta incastrata sott’acqua:

"Ho rivisto il video e calcolato i tempi: dopo 1 minuto e 5 secondi di apnea ho cercato di tornare in superficie, ma sono rimasta bloccata sott’acqua per più di 50 secondi. Cercavo di liberarmi i capelli incastrati, di spostare il mare dalla mia faccia. La mia bocca ha cominciato ad aprirsi automaticamente, ingoiando acqua. Più volte ho pensato che sarei morta così".

Nonostante l’esperienza traumatica, l’attrice ha voluto ringraziare la sanità italiana per l’assistenza ricevuta: "La sanità a volte sbaglia, a volte insegna, ma accoglie e cura gratuitamente. Voglio ringraziare tutto il personale per la grande serietà".

Oggi, mentre si sottopone a nuovi controlli, Loredana racconta di dover affrontare anche le conseguenze psicologiche di quanto vissuto: "Passata l’adrenalina e l’euforia iniziale di essere sopravvissuta, rimangono effetti fisici e mentali che sto affrontando ora". Infine, ha voluto rivolgere un pensiero a chi le ha mostrato affetto: "Grazie a tutti per l’amore e il supporto. Qui ho avuto il tempo di leggere i vostri commenti e mi hanno fatto bene al cuore".

Poco dopo la prova d'apnea in cui è rimasta incastrata, l'attrice ha cercato di rassicurare il pubblico e Veronica Gentili che allarmata, ha chiesto che la produzione potesse intervenire immediatamente.

"Quando ho provato a risalire, mi sono bloccata, ero impigliata. Ho avuto paura, tanta. Cercavo aria, cercavo di liberarmi, pensavo che qualcuno mi avrebbe portato una maschera. Mi hanno salvata tagliandomi i capelli. Intanto sbattevo la testa contro la sbarra, nel tentativo di liberarmi”.

