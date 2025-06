Isola dei Famosi, Teresanna Pugliese svela la sua strategia: "Siamo caduti nella rete, ora inizio a giocare"

News VIP

L'ex tronista Teresanna Pugliese riflette sul comportamento degli altri naufraghi de L'Isola dei Famosi e, certa del fatto che tutti stiano attuando delle strategie, si dice pronta a giocare.

Stasera, lunedì 16 giugno 2025, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata de L'Isola dei Famosi. Tra le concorrenti al televoto anche Teresanna Pugliese, che si è lasciata andare a un duro sfogo contro i suoi compagni di avventura perché convinta che tutti stiano attuando delle vere e proprie strategie.

Lo sfogo di Teresanna Pugliese a L'Isola dei Famosi

Mancano poche ore alla nuova e attesissima puntata della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda stasera su Canale 5. Tre i concorrenti al televoto, che rischieranno di dover abbandonare definitivamente l'Honduras a poche settimane dalla finalissima: il simpatico Mirko Frezza, la giovane Chiara Balistreri e l'ex tronista Teresanna Pugliese.

Proprio Teresanna, nelle ultime ore, si è lasciata andare a un duro sfogo con Mirko e Jey Lillo. Ripensando alle nomination ricevute, al comportamento assunto dai naufraghi nei suoi confronti e certa del fatto che tutti stiano attuando delle strategie, l'ex amata tronista di Uomini e Donne si è detta pronta a giocare. Nonostante i consigli dei suoi amici, che l'hanno invitata a godersi l'avventura con serenità, la concorrente campana non è riuscita a nascondere il suo fastidio e dispiacere:

Siamo caduti nella rete. Rimango male di chi fa strategie cattive. Non sono brava a farmi scivolare le cose...io sono contenta, l'altra nomination l'ho voluta io. Non sono mai stata brava e capace a vedere questa esperienza come un gioco. Sono venuta qua per fare un'esperienza, dovrei iniziare a giocare...loro trovano sempre il pretesto per infangarmi...

Teresanna a rischio eliminazione?

Teresanna Pugliese è una delle concorrenti più amate e discusse della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi. L'ex tronista di Uomini e Donne non si è mai risparmiata, ma ha sempre partecipato attivamente a tutte le dinamiche del reality show condotto da Veronica Gentili: dagli scontri accesi con Mario Adinolfi e Omar Fantini ai momenti più emozionanti e importanti come la forte amicizia nata in Honduras con Chiara Balistreri.

Proprio questa settimana le due naufraghe sono finite in nomination insieme a Mirko Frezza. Tre grandi protagonisti di questa edizione. Chi sarà costretto/a a lasciare Cayos Cochinos a poche settimane dalla fine e dire addio al montepremi finale? Stando ai sondaggi del portale ForumFree, al momento, il concorrente romano è il favorito, seguito dalla Pugliese. Più staccata la Balistreri, data al 26%. Per scoprire il nome del prossimo eliminato non ci resta che attendere la nuova puntata de L'Isola, che andrà in onda stasera lunedì 16 giugno 2025 alle 21.30 circa su Canale 5.

