Isola dei Famosi, volano parole forti tra Patrizia Rossetti e Mirko Frezza

Ennesimo scontro all'Isola dei Famosi: Mirko Frezza, dopo aver discusso con Patrizia Rossetti, comunica di voler lasciare il reality show che lo sta stancando molto fisicamente ed emotivamente.

Clima rovente sull’Isola dei Famosi, e non solo per il sole cocente dei tropici. A infiammare l’atmosfera questa volta è stato un acceso scontro tra Patrizia Rossetti e Mirko Frezza, scoppiato durante la preparazione del pranzo quotidiano.

Isola 2025, Mirko Frezza: "Sono stanco, me ne voglio andare via"

Tutto è iniziato quando Teresanna, con la sua solita curiosità, ha colto l’occasione per fare due chiacchiere con Mirko, chiedendogli come stesse vivendo la nomination e se si aspettasse di trovarsi proprio in quel trio. L’attore ha risposto con serenità, definendosi addirittura contento, consapevole di essere in sfida con due "cavalli di razza", come li ha definiti.

Lucida e diretta come sempre, Patrizia ha colto la palla al balzo per fare un’osservazione culinaria: secondo lei, se Mirko dovesse uscire, l’isola perderebbe un grande fuochista. Tuttavia, non avendo gradito la consistenza del riso servito, ha comunicato che da quel momento in poi se ne sarebbe occupata personalmente. Una decisione che non ha lasciato indifferente Mirko.

Ma il momento più teso è arrivato quando Patrizia ha chiesto di ricevere una porzione extra di riso, avendo scelto di non mangiare il pesce. Mirko, però, non ha gradito la richiesta: “Tu non mangi pesce perché non ti va di mangiarlo. È diverso”, ha detto sia davanti a lei che in confessionale.Patrizia, pungente, gli ha ricordato che anche lui in passato aveva fatto scelte simili, ad esempio evitando il cocco. A quel punto, il confronto è degenerato rapidamente: “Che pesce mangi in Italia?”, ha incalzato l'attore romano. “Saranno ca**i miei cosa mangio”, ha replicato Patrizia, visibilmente irritata. “Fai come cao ti pare, io il riso non te lo do. E se vuoi che ti dica come la penso: hai rotto il ca**, ha sbottato Mirko, esasperato.

A questo punto, Patrizia ha tentato un approccio più emotivo, guardandolo negli occhi e chiedendogli se si ricordasse che lei, in passato, gli aveva spesso concesso porzioni extra. Un gesto di generosità che sperava potesse stemperare i toni. Mirko, ancora sotto pressione per la nomination, ha ammesso di essere nervoso e stanco:

“Ti chiedo scusa, sono stanco, me ne voglio andare via”

Il confronto si è così concluso con un chiarimento durante il quale Mirko Frezza ha ammesso che i suoi frequenti scatti d'ira sono un dettati da un percorso, quello del reality dell'Isola, che lo stavo provando molto su tutti gli aspetti. Mirko ha poi messo in chiaro che se dovesse esserci un'"Ultima Spiaggia", non avrebbe alcuna intenzione di restare.

