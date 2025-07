Isola dei Famosi, Teresanna Pugliese svela alcuni retroscena inediti: "È stata dura"

News VIP

L'ex naufraga della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi, Teresanna Pugliese, svela alcuni retroscena sull'esperienza in Honduras e lancia una frecciatina ai suoi ex compagni di avventura.

La 19esima edizione de L'Isola dei Famosi si è conclusa con la vittoria di Cristina Plevani, ma tra le protagoniste indiscusse c'è stata anche Teresanna Pugliese. L'ex tronista di Uomini e Donne non è riuscita ad arrivare alla finalissima, ma si è portata a casa tutto l'affetto del pubblico, che continua a sostenerla anche lontano dalle telecamere.

I retroscena di Teresanna Pugliese

A distanza di alcune settimane dalla finalissima della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi, Teresanna Pugliese è tornata a parlare della sua intensa e tosta avventura nel reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi numerosi fan, l'ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato tutte le emozioni vissute in Honduras e svelato cosa le mancherà dell’Isola:

Sto bene e sono felice. Quello che mi è mancato in assoluto che mi ha divorato il cuore lentamente e quindi in modo più doloroso è stata la mia famiglia, l’unica cosa che non mi è mancata il telefono. Cosa mi mancherà dell'Isola? Sicuramente il rumore del mare, che a volte era un rumore fastidioso, altre un suono amico, ma una costante quotidiana di questa esperienza.

Teresanna ha poi raccontato com'è stato tornare alla normalità dopo aver passato diversi mesi in Honduras e svelato alcuni retroscena inediti della sua esperienza. Senza mezzi termini, l'amata naufraga campana ha spiegato come funzionavano il bagno e la depilazione:

Senza sforzi ho ripreso tutto a 300 all’ora con grande voglia di recuperare il tempo perso. Il corpo un po’ ne ha risentito, perché la dinamicità dell’esperienza è diversa dalla vita di tutti i giorni, però è stato tutto naturale, non mi sono mai fermata un attimo. Non so se la mia testa mi presenterà il conto, il fisico lo ha già fatto, però è stato tutto meravigliosamente naturale [...] per quanto riguarda la depilazione solo per chi aveva estrema necessità c’era a disposizione una lametta, non sempre. Per quanto riguarda il bagno, era un bidone della spazzatura con la busta nera dentro.

Teresanna lancia una frecciatina ai suoi ex compagni di viaggio

Dopo aver fatto un bilancio della sua esperienza a L'Isola dei Famosi, che si è conclusa il giorno della finale, Teresanna Pugliese non ha perso l'occasione di lanciare una frecciatina ad alcuni suoi ex compagni di avventura. L'ex amata tronista del popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi non ha fatto nomi, ma ha dichiarato: "Chi mi ha deluso? Perché pensare al post se già il durante aveva dato grandi segnali?". Non solo.

La Pugliese ha svelato quali sono stati i momenti più belli e confermato che, secondo lei, questa è stata davvero L'Isola più dura di sempre, come ricordato già dalla conduttrice Veronica Gentili durante le varie dirette:

Credo che questa sia stata l’isola più dura, Veronica lo sottolineava sempre anche se non sentivo benissimo quello che si diceva in puntata, però ricordo che lei più di una volta l’ha ripetuto ed è stato proprio così. I momenti più belli? Ce ne sono stati diversi, l’adrenalina e l’entusiasmo del primo giorno, poi quando è arrivato Giovanni e poi quando ho vinto la prova leader.

