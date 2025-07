Grande Fratello, nel cast anche un naufrago dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi? Parla lui!

News VIP

Dopo aver partecipato alla 19esima edizione de L'Isola dei Famosi, Paolo Vallesi è pronto per varcare la famosa porta rossa del Grande Fratello?: "Ho chiuso. Per me i reality sono qualcosa al di fuori della mia attività".

Fervono i preparativi per la nuova stagione del Grande Fratello che, come già rivelato, tornerà in onda con due versioni: una Nip e una Gold. Ma chi saranno i personaggi famosi che varcheranno la famosa porta rossa di Cinecittà? A parlare di una sua possibile partecipazione al reality show ci ha pensato un ex naufrago de L'Isola dei Famosi.

Ex naufrago pronto a varcare la porta rossa del Gf?

Cresce l'attesa per il Grande Fratello, che tornerà in onda su Canale 5 con una doppia versione: una Nip condotta da Simona Ventura nel 2025 e una Gold guidata dal veterano Alfonso Signorini nel 2026. Quest'ultima, in particolar modo, sarà un’edizione speciale, pensata per riportare nella Casa più famosa e spiata d'Italia alcuni ex concorrenti che hanno lasciato il segno.

Stando alle ultime indiscrezioni, Signorini avrebbe puntato due nomi grande spessore: Francesco Arca e Kasia Smutniak, attrice di successo ed ex compagna del compianto Pietro Tarricone. A parlare di un suo possibile ingresso nella Casa del Gf è arrivato il cantante Paolo Vallesi, il naufrago della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi che ha visto trionfare Cristina Plevani.

Paolo Vallesi parla di una sua possibile partecipazione al Gf?

Paolo Vallesi è pronto per entrare nella Casa del Grande Fratello? Reduce dall'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, che ha visto trionfare la naufraga Cristina Plevani, il cantante ha rilasciato una nuova intervista a Superguidatv in cui ha fatto il bilancio della sua avventura in Honduras e parlato di una sua possibile partecipazione al popolare reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini:

Se mi piacerebbe fare il Gf? No, ho chiuso. Per me i reality sono qualcosa al di fuori della mia attività. Venti anni fa ho fatto La Talpa, ora ho fatto l’Isola. Al momento ho chiuso, tra vent’anni forse potrei farne un altro.

Chiuso il capitolo Grande Fratello e Isola dei Famosi, Vallesi ha infine parlato di un suo ritorno al Festival di Sanremo. "Tutti gli anni ci sono andato abbastanza vicino, anche ai tempi di Amadeus ero entrato nella rosa dei venti ma poi il giorno prima mi fu comunicato di essere stato escluso. Anche con Carlo Conti nel 2017 ero passato con un duetto con Amara ma poi sono diventato super ospite" ha dichiarato il cantante, che ha poi rivelato "Non credo che ci proverò quest’anno".

