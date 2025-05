Isola dei Famosi, Teresanna Pugliese si sbilancia sui nuovi naufraghi Jasmine, Jey Lillo e Ahlam: ecco cosa ha rivelato

News VIP

L'ex tronista di Uomini e Donne Teresanna Pugliese confessa di essere molto felice per l'arrivo di Jasmin Salvati, Jey Lillo e Ahlam El Brinis a L'Isola dei Famosi: "Dei nuovi arrivi sono molto contenta".

Jasmine Salvati, Jey Lillo e Ahlam El Brinis sono i nuovi concorrenti de L'Isola dei Famosi. A dire la sua sui naufraghi ci ha pensato l'ex tronista Teresanna Pugliese che, senza mezzi termini, ha ammesso di essere molto contenta del loro arrivo in Honduras perché pensa che possano portare un po' leggerezza all'interno del gruppo.

La confessione di Teresanna Pugliese sui nuovi concorrenti de L'Isola dei Famosi

La quarta puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda mercoledì 28 maggio 2025 in prima serata su Canale 5, ha visto l'uscita di scena di Carly Tommasini e Alessia Fabiani e l'arrivo di ben tre nuovi naufraghi in Honduras. Stiamo parlando dell'illusionista Jey Lillo, di Jasmin Salvati, ex volto di diversi reality ed ex fiamma di Spadino, e della modella Ahlam El Brinis.

I tre nuovi concorrenti del reality show condotto da Veronica Gentili riusciranno a farsi valere? Ma soprattutto, il loro arrivo stravolgerà gli equilibri, già precari, presenti su Playa Dos, oppure unirà il gruppo? Una cosa è certa: Teresanna Pugliese è molto felice del loro arrivo in Honduras. Interpellata nel confessionale, l'ex tronista di Uomini e Donne ha confessato:

Dei nuovi arrivi sono molto contenta. C'è un compaesano che fa il mago, grazie spirito dell'isola. Sono molto bella di questa novità, so che ci darà grande leggerezza, ne abbiamo bisogno. Rispetto ai miei compagni di viaggio io non li vedo come delle minacce, anzi come qualcosa di più, di positivo, che ci può essere da sostegno. Possono farci sorridere ed esserci d'aiuto.

Jey Lillo, Jasmine e Ahlam sono i tre nuovi naufraghi de L'Isola dei Famosi

Nel corso dell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi sono arrivati tre nuovi concorrenti ufficiali, che cercheranno di rivitalizzare il reality show. Loro sono Jasmine Salvati, Jey Lillo e Ahlam El Brinis. Jasmin ama viaggiare e il suo sogno è diventare una travel influencer. 23 anni, egiziana nonché ex fidanzata di Spadino (Samuele Bragelli). L'Isola non è il suo primo reality: ha partecipato alla quarta edizione di Ex on the beach e ha fatto parte del cast di Italia Shore, dove si è fatta conoscere per il suo carattere forte.

Ahlam è una modella italo-marocchina nonché ex fidanzata dello chef Simone Rugiati. In passato ha partecipato a Miss Italia entrando, poi, a far parte del corpo di ballo di Colorado. Si definisce una persona senza filtri: quello che pensa dice. Ha paura dell’acqua e spera di riuscire a superare questa paura sulle spiagge dell'Honduras. Jey Lillo, nome d'arte di Gennaro Lillo, è già noto al mondo dei social, dove vanta più di un milione di follower su Tik Tok. Ilusionista e content creator, ha preso parte a diversi programmi televisive come Ciao Darwin, stupendo milioni di persone con la sua magia. Recentemente ha partecipato a Pechino Express, insieme al fratello Checco erano la coppia de I Magici.

