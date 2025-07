Isola dei Famosi, Teresanna Pugliese: "Non mi aspettavo di essere eliminata! Adinolfi è stata una rivelazione"

News VIP

L'ex naufraga Teresanna Pugliese ripercorre la sua avventura a L'Isola dei Famosi, rivelando di avere qualche rimpianto e commentando il rapporto inaspettato nato in Honduras con Mario Adinolfi.

La 19esima edizione de L'Isola dei Famosi si è conclusa con la vittoria di Cristina Plevani, ma la vera rivelazione per forza e determinazione è stata Teresanna Pugliese. Intervistata da Fanpage, l'ex naufraga e amata tronista di Uomini e Donne ha fatto un bilancio del suo percorso in Honduras e parlato del rapporto nato con il giornalista Mario Adinolfi.

Tutte le emozioni di Teresanna Pugliese

Teresanna Pugliese è stata una delle protagoniste indiscusse della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi. Forte, determinata e schietta, l'ex tronista di Uomini e Donne non si è mai risparmiata, ha sempre partecipato attivamente a tutte le dinamiche del reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili, rendendosi spesso protagonista anche di accese discussioni in Honduras. In una intervista rilasciata a Fanpage, la naufraga ha confessato: "È stata una bella sfida con me stessa. Ho affrontato quei mostri e paure, mi sono promessa di andare via lasciandoli lì. Dovevo tornare più leggera, questo è stato il senso di tutto".

La Pugliese ha poi commentato la sua eliminazione inaspettata dal gioco. Ricordiamo che la naufraga ha perso al ballottaggio contro Jey Lillo durante l'ultima puntata de L'Isola ed è stata costretta a lasciare l'Honduras a un passo dalla finalissima. A tal proposito, Teresanna ha rivelato:

Con molta onestà, dico che non mi aspettavo di essere eliminata. Non so cosa è andato storto, è una roulette russa. Un personaggio funziona tantissimo, poi dopo qualche puntata cambia il flusso. In base a dinamiche, influenze, a eventi, cambia posizione e condiziona il pubblico. Arrivare comunque a quel punto, è stato già tantissimo. Forse non sono stata capita, oppure mi hanno vista soffrire particolarmente. O hanno voluto dare la vittoria a qualcun altro. Mi ero fatta un'idea perché ero stata salvata più volte, ma lì sei in trepidazione a ogni puntata perché sai che tutto può cambiare da un momento all'altro. Una volta uscita sono stata travolta da affetto e sostegno inaspettato dal pubblico, come se avessi vinto.

Teresanna e l'amicizia inaspettata con Adinolfi

L'esperienza di Teresanna Pugliese a L'Isola dei Famosi è stata caratterizzata da tante emozioni, ma anche tante discussioni con gli altri naufraghi. Parlando dei suoi compagni di avventura, l'ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso che sperava nella vittoria di Cristina Plevani e ha rivelato di essere rimasta piacevolmente colpita dal rapporto nato alla fine con il discusso giornalista Mario Adinolfi:

Con Mario si è rivelato più facile convivere. Nella prima fase trovai una connessione, percepii che si poteva trovare un punto d'incontro. Poi ci fu una fase di discussioni, pensavo che si alzasse un muro. E invece, per volontà di entrambi, è stata una rivelazione. Avevo piacere a chiacchierare con lui. Il rapporto tra me e Mario è la dimostrazione che anche se si hanno idee opposte, si può trovare un punto di incontro, convivere e avere il piacere di confrontarsi. Mario ha dimostrato di essere anche altro da quello che già si conosceva di lui. È cambiato nel corso del reality, si è presentato come l'Adinolfi duro, ma ha dimostrato di avere un'altra chiave.

