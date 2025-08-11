Isola dei Famosi, Teresanna Pugliese: "Ho agito d’istinto, come sono fatta io. Forse avrei voluto essere più strategica"

News VIP

L'ex naufraga Teresanna Pugliese ha ricordato la sua intensa esperienza a L'Isola dei Famosi e ha parlato della possibilità di rivederla ancora sul piccolo schermo.

Teresanna Pugliese è stata una delle concorrenti più apprezzate dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi. Intervistata dal settimanale Mio, l'ex naufraga e tronista di Uomini e Donne ha ricordato la sua esperienza in Honduras e parlato della possibilità di rivederla in televisione.

Le confessioni di Teresanna Pugliese su L'Isola dei Famosi

La 19esima edizione de L'Isola dei Famosi condotta da Veronica Gentili si è conclusa con la vittoria di Cristina Plevani, ma tra le protagoniste indiscusse c'è stata anche Teresanna Pugliese. L'ex tronista di Uomini e Donne non è riuscita ad arrivare alla finalissima, ma si è portata a casa tutto l'affetto del pubblico, che continua a sostenerla anche lontano dalle telecamere.

In un'intervista rilasciata recentemente al settimanale Mio, la Pugliese è tornata a parlare della sua avventura in Honduras, svelando qual è stato il reale motivo che l'ha spinta a partecipare al reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili e come ha vissuto la distanza dai figli:

È una scelta che ho valutato a lungo. Ho sempre considerato L’Isola come un’opportunità irripetibile, ma se fosse dipeso solo da me l’avrei rimandata, magari a quando i miei figli fossero stati più grandi. Tuttavia, l’occasione è arrivata adesso e ho sentito che non potevo dire di no [...] È stato doloroso separarmi per un po’ dai miei figli, ma ero certa che sarei tornata da loro con più forza, consapevolezza e più amore. A chi mi ha giudicata non chiedo di cambiare idea su di me, piuttosto di avere sete di sogni, di sfide e di crescita. Lì, senza distrazioni e senza scuse, ho avuto finalmente del tempo per me. E ho potuto permettermi anche di essere fragile. Una possibilità che nella mia quotidianità, frenetica e carica di responsabilità, semplicemente non avevo mai avuto. La difficoltà più grande? La fame, la solitudine...ma soprattutto la mancanza dei miei affetti. È stato un percorso faticoso, ma necessario.

Le parole di Teresanna su Adinolfi, Chiara Balistreri e Cristina Plevani

Dopo aver fatto un bilancio della sua intensa esperienza a L'Isola dei Famosi 2025, Teresanna Pugliese ha parlato dei vari scontri scoppiati con gli altri naufraghi, rivelando di non aver mai messo in atto una vera e propria strategia per andare avanti nel gioco:

Io non ho mai fatto strategia. Ho agito d’istinto, come sono fatta io. Forse avrei voluto essere più strategica, ma non mi viene naturale. Però ho imparato a conoscere chi lo fa, e, quando mi sono resa conto che c’era chi era riuscito a rimanere lucido fino alla fine per fare strategia, l’ho anche ammirato. Credo che in un contesto così estremo, dove mancano le forze, la pazienza e la lucidità, sia inevitabile scontrarsi. Non è questione di simpatia o antipatia, ma di sopravvivenza emotiva. Come leader ho cercato il confronto, ho coinvolto i “senatori”, ho portato leggerezza, anche un po’ di ironia.

A proposito del suo rapporto con il giornalista Mario Adinolfi, l'ex tronista di Uomini e Donne ha confessato di averlo sentito subito dopo il suo ricovero. "Appena ho saputo mi sono messa in contatto con lui. Mi ha rassicurata, mi ha detto che stava bene. Sono contenta, davvero" ha spiegato Teresanna, che ha poi voluto spendere parole di grande affetto nei confronti della sua amica Chiara Balistreri e della vincitrice Cristina Plevani: "Speravo vincesse lei. È una donna forte, vera. Con Chiara ho creato un rapporto bellissimo". E sulla possibilità di rivederla sul piccolo schermo, magari in qualche altro programma televisivo, la donna si è detta pronta a tutto:

Non so esattamente cosa accadrà in futuro, ma sono entusiasta e curiosa di accogliere ciò che verrà, anche a livello lavorativo. Mi affido al mio motto: quello che deve essere, sarà. Resto aperta e pronta ad accogliere il nuovo.

