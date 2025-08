Isola dei Famosi, Antonella Mosetti: "L’Isola mi ha cambiata. Con Alessia Fabiani? Non è quel tipo di amicizia che vorrei"

News VIP

La showgirl romana Antonella Mosetti ha parlato della recente sua avventura all'Isola dei Famosi.

Antonella Mosetti si è raccontata senza filtri ai microfoni di Non Succederà Più, la trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Miceli. Dopo la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, l’ex showgirl ha condiviso un bilancio umano intenso, fatto di consapevolezze, trasformazioni interiori e nuovi legami.

Antonella Mosetti: "L'Isola mi ha davvero cambiato il modo di affrontare la vita"

Un’esperienza che, seppur breve, ha lasciato un segno profondo nella sua vita.

“Dopo l’Isola ho cambiato un po’ di cose della mia vita. Quei 25 giorni che ho fatto mi hanno fatto mettere dei punti, delle aperture e delle chiusure sulla mia vita personale. Devi sapere che noi stiamo in gruppo lì ma abbiamo anche molto tempo per stare con noi stessi e dovevo trovare il coraggio di fare determinate cose. Tornando nella mia città ho deciso di fare dei cambiamenti. Ho riflettuto tanto, perché quando sei giovane la vivi in un mondo ma quando sei di mezza età in un altro. Devi capire delle cose, devi fare passi indietro o avanti. Io ho avuto il coraggio di fare passi avanti, cosa che stando chiusa nel mio mood, nelle mie amicizie e famiglia, non vedevo. Lì invece mi è servito, mi ha davvero cambiato il modo di affrontare la vita.”

Un’esperienza forte anche a livello emotivo, vissuta in un periodo delicato dopo la perdita del padre.

“Io avendo avuto papà scomparso da poco, pensavo di alleviare il dolore cambiando un po’ tutto della mia solita routine e invece da quel lato lì mi ha fatto avere ancora più bisogno della mia famiglia. Cosa che, essendo presa da mille cose, non fai. Lì ho capito che avevo bisogno di amore fisico, amore, abbracci e quando sono tornata mi sono presa tutto.”

La Mosetti ha poi spiegato perché ha scelto di abbandonare il gioco, precisando che non è stata solo una questione fisica.

“Mi sono dovuta ritirare sì perché è stata l’Isola molto tosta, non immaginavo così tanto. Non perché abbia una vita facile anzi l’ho sempre avuta travagliata però non era il momento giusto per affrontare una roba così forte. Anche a livello fisico sì, anche se io dopo 6/7 giorni ho iniziato a sentire meno fame quindi non è stato tanto il problema della fame quanto altri problemi fisici che avevo. La notte ero attaccata dai granchi di terra che la sera uscivano per la caccia, tutte cose che poi l’essere umano si abitua. Ma quando non stai bene di testa, non mangi, le tue abitudini non le hai, dormi per terra, insomma tutte cose insieme e ti fa scatenare delle reazioni mentali.”

Il bilancio resta comunque positivo, soprattutto per i legami umani costruiti durante il programma.

“Se fossi stata in un altro periodo della mia vita sicuramente sarei rimasta fino all’ultimo secondo però purtroppo ho iniziato ad avere nausea, attacchi di panico e tutto che mi ha portata ad essere ricoverata più volte con analisi sballate e quindi a quel punto ho pensato che non fosse il caso di pensare ai soldi, alla figura bella o brutta, e ho pensato a me. Però ancora sento tutti, li ringrazio sempre perché ho avuto delle dimostrazioni di affetto che mi mancavano. Mi ha fatto bene, ho fatto uno step maggiore.”

Antonella ha elencato i naufraghi con cui ha mantenuto un contatto:

“Io sento abbastanza tutti, sono una molto di compagnia quindi mi cercano e li cerco. Sono in contatto con Teresanna, Chiara, Patrizia, Mirko, Mario, Spadino e con Nunzio. Diciamo che siamo noi, anche Carly, gli altri forse sono un po’ più chiusi di indole. Noi ci siamo visti e stiamo cercando di collimare le nostre vite.”

Non poteva mancare un riferimento al rapporto complicato con Alessia Fabiani, con la quale non ha mai legato realmente, né prima né durante il reality.

“Con Alessia Fabiani non siamo amiche. Io sono disposta ad aiutare tutti e immagino che abbia davanti una come me e invece non mi sbagliavo in passato e non mi sbaglio oggi. Non è quel tipo di amicizia femminile che io vorrei. Poi ognuna è fatta a suo modo però io sono molto vera, onesta e quando non trovo questo mi tiro indietro. Noi non siamo mai state grandi amiche, lei frequentava il mio ex marito quando io ero separata, Alex è un mio grandissimo amico e ci tengo molto. Lui me ne parlava bene di lei però non ci siamo mai incontrate. Quando lei ha saputo che facevo questo reality mi ha fatto chiamare da un agente e da lì ho cercato di aprire l’ala per proteggerla. Quando poi mi sono trovata alla prima puntata nel gioco di salvezze e lei non salva me e salva una persona che non conosceva. Quindi lì ho detto: “Non ci credo” e sono rimasta abbastanza delusa. Quindi screzi contro screzi, battute contro battute. Sicuramente sono stata molto eccentrica, a volte potevo risparmiarmi delle cose ma io sono molto di pancia e se una persona mi delude mi prende quella tipica arrabbiatura che non è rinfacciare ma sottolineare. I miei amici sono altri, li ho da 40 anni. Per me l’amicizia è un valore molto grande, faccio molta attenzione.”

Sul tema delle strategie, Antonella non ha dubbi:

“Chi ha giocato bene? Sicuramente la Fabiani che attaccava Patrizia Rossetti solo in diretta e poi era carina e gentile durante le nostre giornate. Sicuramente Dino che faceva solo strategie. Poi penso nessun altro. Anche Omar che aiutava tutti, lui è veramente così. Lui voleva vincere ma non ha fatto strategia perché è così. La strategia l’ha fatta la Fabiani ma era chiaro a tutti.”

E infine, il pensiero sulla vittoria di Cristina Plevani:

“La vittoria di Cristina sì, me l’aspettavo. C’erano anche altre persone che meritavano la finale: Teresanna, Omar, lei e Mario, anche Mirko. C’erano troppe persone forti, con carattere, troppo diversi ed era difficile sceglierne uno. Cristina era una vittoria proprio data dal karma, dal fato perché era molto concentrata e niente poteva scalfirla, era la sua rivincita dopo 25 anni. Ed è giusto così. Io sono stata contenta. Ho imparato un sacco di cose da lei, io spero la chiamino per fare altre cose in televisione perché alla gente piace la persona semplice, umile, che non se la tira, bella donna. In televisione abbiamo bisogno anche di modelli così con grande testa.”

La Mosetti è stata una delle prime naufraghe a mostrare segnali di difficoltà durante l’esperienza a L’Isola dei Famosi e ha raccontato con sincerità le motivazioni che l’hanno portata al ritiro anticipato dal reality. La showgirl romana ha rivelato di non essere riuscita a elaborare il lutto per la perdita del padre, una ferita ancora aperta che il contesto estremo dell’Honduras ha finito per rendere ancora più dolorosa.

Fin dall’inizio, Antonella aveva mostrato un atteggiamento combattivo, determinata a vivere il programma come una rinascita personale. Tuttavia, dietro quella corazza, si celava un dolore profondo che l’isolamento e la durezza della vita da naufraga hanno inevitabilmente portato a galla. In uno dei confessionali trasmessi, Antonella ha raccontato con commozione il senso di vuoto e smarrimento che ha iniziato a provare una volta arrivata sull’isola. Si era illusa che partecipare al reality potesse aiutarla a voltare pagina, a distrarsi, a respirare un po’ di leggerezza. Ma la solitudine, l’assenza di comodità, il silenzio costante e le giornate spoglie da ogni distrazione le hanno restituito, con prepotenza, un dolore mai superato.

