Isola dei Famosi, Teresanna Pugliese e Dino Giarrusso non se le mandano a dire: volano stracci!

Teresanna Pugliese e Dino Giarrusso ai ferri corti. I due protagonisti de L'Isola dei Famosi si attaccano ferocemente.

L’aria è tesa a Cayo Cochinos e Teresanna Pugliese e Dino Giarrusso danno vita ad una lite con i fiocchi. I due protagonisti de L’Isola dei Famosi, infatti, non se le mandano a dire e si sfogano a vicenda, decisamente tralasciando complimenti e formalità. Ecco cosa è successo.

Isola dei Famosi, Teresanna contro Dino

È chiaro che Dino Giarrusso non abbia trovato la simpatia della stragrande maggioranza dei naufraghi de L’Isola dei Famosi, e non ci sentiamo di biasimarli. Il naufrago fa il suo lavoro, provoca, fa arrovellare i concorrenti anche sui discorsi meno importanti, insomma semina caos e lo fa in modo intelligente, come d’altronde è. Teresanna Pugliese, tuttavia, è al limite e si è sfogata con alcuni colleghi mentre era in acqua a rilassarsi. Non è la prima che si lamenta del carattere di Dino, dato che pochi giorni fa è stata Cristina Plevani a scagliarsi contro di lui al suono di “sei come sabbia nelle mutande”. Poetico. Insieme all’ex vincitrice del Grande Fratello e a Mirko Frezza, Teresanna si è lasciata andare a commenti a briglia sciolta ammettendo di trovare Dino un uomo frustrato, classista, uno che elenca i suoi titolo di studio e la sua biografia, insomma che è venuto a L’Isola dei Famosi per farsi pubblicità. Uno sfogo con i fiocchi, non fosse che Giarrusso ha ascoltato tutto in lontananza e ha deciso di intervenire prontamente, affrontando Pugliese, dopo aver accusata di parlare male degli altri alle spalle.

“Non è per nulla bello quello che fate. Ho sentito chiaramente Teresanna che ha detto che sono un egocentrico, non è bello, non è un bel modo di fare. Ma che modi sono questi? Ci dobbiamo insultare? E tu Teresanna non sei superiore a nessuno. Io non ti attacco alle spalle in questo modo sgradevole come fai tu. Se pensi che sono egocentrico dillo, ma ci sono modi e modi, ma poi io egocentrico? Hai parlato tu che hai fatto Uomini e Donne!”.

Un affondo con i fiocchi quello di Dino, al quale possiamo dire che non manca la dialettica, che ha fatto totalmente alterare Teresanna, sentitasi punta sul vivo per la questione della sua partecipazione a Uomini e Donne. Ecco come ha replicato l’ex tronista.

Uomini e Donne, volano stracci tra Teresanna e Dino

Dopo aver ascoltato le dure lamentele di Teresanna Pugliese sul proprio conto, Dino Giarrusso è entrato a gamba tesa contro la naufraga de L’Isola dei Famosi. Ci troviamo davanti a due grandi protagonisti di questa edizione del reality show di Canale 5, due naufraghi con un forte spirito ma anche con tanta voglia di fare polemiche. Teresanna ha immediatamente replicato alle accuse di Giarrusso, dichiarando di non aver fatto solo Uomini e Donne nella sua vita, per poi affondare il coltello.

“A me dispiace che dopo tutti questi successi e traguardi ancora non ti sei realizzato. Non lo penso solo io, ma però parlo però. Tutti i giorni parli dei tuoi lavori. Non siamo qui per vantarci, con tutto il rispetto, c’è chi ti supera di gran lunga e ha anche un fondo di verità, in quello che dici tu non so quanto di vero ci sia“.

Insomma, Teresanna è certa che Dino abbia un atteggiamento spocchioso e classista e che non faccia altro che vantarsi, quando in realtà non è poi chissà che personalità realizzata. Dino, dal canto suo, ha fatto notare alla naufraga che è lei la prima a trovare i punti deboli degli altri per attaccare, e che ha delle ancelle pronte a seguirla in ogni sua battaglia personale e non in Honduras. Siamo certi che la discussione non sarà finita qua, ma per ora ci accontentiamo.

