Isola dei Famosi, scontro tra Cristina Plevani e Dino Giarrusso: "Sei come sabbia nelle mutande!"

Nuove discussioni all'Isola dei Famosi, questa volta a tirare fuori le unghie è stata Cristina Plevani, stanca degli atteggiamenti di Dino Giarrusso.

Dopo settimane in cui è rimasta defilata, evitando conflitti e discussioni, Cristina Plevani ha deciso di farsi sentire all’Isola dei Famosi, il reality show in onda su Canale 5 con la conduzione di Veronica Gentili

Isola 2025, Cristina Plevani contro Dino Dino Giarrusso

L’ex vincitrice del primo Grande Fratello, oggi istruttrice di nuoto e fitness originaria di Iseo, in provincia di Brescia, ha finora mantenuto un profilo basso. Ma ora, complice una discussione accesa nata attorno alla gestione del riso, ha mostrato finalmente il suo carattere. E l’ha fatto puntando il dito contro Dino Giarrusso, ex eurodeputato e giornalista, suo compagno d’avventura in Honduras.

Tutto è nato da una proposta avanzata da Teresanna Pugliese, attuale leader del gruppo, che ha suggerito un nuovo modo di dividere l’unica fonte di sostentamento quotidiana:

"Abbiamo pensato che magari sarebbe stato più soddisfacente mangiare una sola volta al giorno ma una bella porzione di riso piuttosto che farne due che ti mangi due cucchiai".

L’idea però non è stata accolta con favore da Dino, che ha replicato sottolineando la mancanza di un processo decisionale più condiviso:

"In un posto dove mangiamo 40 gr di riso al giorno c'è qualcuno che deve decidere quando io devo mangiare il riso".

Alla fine, i naufraghi hanno trovato un compromesso: cucinare tutto il riso a pranzo, lasciando a ciascuno la scelta se consumarlo tutto subito o conservarne una parte per la cena. Omar Fantini ha espresso perplessità sul piano deciso senza un voto chiaro:

"Nel momento in cui votiamo si fa quello che decide la maggioranza".

Ma Teresanna ha ribattuto:

"Ma le opzioni alla fine non ci sono state e non abbiamo avuto la maggioranza su nulla".

Omar, non convinto, ha concluso:

"Ho capito ragazzi ma così cosa abbiamo ottenuto? Cuociamo il riso di tutta una giornata a pranzo lo mangia solo uno. Vi sembra così geniale?".

A quel punto, l’ex tronista ha sbottato:

"Omar se allora sai qual è la cosa migliore falla tu... Non è semplice essere leader di un gruppo così. C'è proprio chi non accetta il fatto che io possa dare consigli o decidere qualcosa".

Nel cuore del battibecco è intervenuta Cristina Plevani, stanca degli atteggiamenti di Giarrusso: "Dici sempre 'il gruppo, il gruppo' e poi sei un egoista". Lui ha quindi ribattuto che il vero egoista è chi decide per gli altri ma Cristina ha chiuso il confronto con una frase diventata virale:

"Guarda a volte sei proprio come sabbia nelle mutande. Io e lui sul cibo non andremo mai d'accordo perché io di litigare per un pezzo di cocco o una porzione di riso... Piuttosto li cedo. Lui invece non rinuncerebbe mai neanche a un pezzettino di cocco".

Presente durante lo scontro, anche Mario Adinolfi ha detto la sua in confessionale, definendo la tensione in spiaggia “infuocata” e sottolineando come “sta uscendo fuori la personalità di Cristina”. Tuttavia, ha anche lanciato un’ombra sulle intenzioni della naufraga: “Le sue parole sembrano note piazzate proprio al momento giusto nello spartito”, lasciando intendere che dietro il suo improvviso protagonismo potrebbe esserci una strategia ben studiata.

