Isola dei Famosi, Teresanna ha un crollo in puntata: ''Hanno fatto branco contro di me''

Sentendosi esclusa e presa di mira dagli altri naufraghi de L’Isola dei Famosi, Teresanna Pugliese si è sfogata in puntata lanciando pesanti accuse.

Nel corso dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda su Canale 5, Teresanna Pugliese è diventata la leader della settimana e, parlando con Veronica Gentili, l’ex tronista di Uomini e Donne si è sfogata spiegando cosa l’ha ferita.

Isola dei Famosi, Teresanna Pugliese diventa leader

Non è stata una settimana semplice per Teresanna Pugliese. L’ex tronista di Uomini e Donne si sta dimostrando una naufraga molto forte nel suo percorso a L’Isola dei Famosi, ma da quando il gruppo dei giovani si è sciolto dal momento che tutti si sono ritirati o sono stati eliminati, la situazione è precipitata. Teresanna, infatti, non riesce a trovare una chiave per parlare con il resto del gruppo, trovandosi sostenuta da Chiara Balistreri e da pochi altri. Nel corso dell’ultima puntata del reality show di Canale 5 ambientato in Honduras, Teresanna ha avuto una bella soddisfazione ottenendo la collana del leader che fino ad ora è sempre stata indossata da Omar Fantini.

Dopo aver vinto la prova, Veronica Gentili ha voluto parlare con Teresanna da sola per capire cosa è successo con gli altri naufraghi, soprattutto con la discussione con Mario Adinolfi che ha rivolto parole molto dure alla giovane collega. Pugliese ha ammesso di aver trovato subito un muro da parte dei Senatori che non hanno accolto le loro abitudini e le hanno messe all’angolo, insomma secondo lei tutti hanno fatto branco tranne Paolo che è stato l’unico a cercare di andarle in contro per trovare una soluzione insieme.

Isola dei Famosi, lo sfogo di Teresanna Pugliese

Dopo essere diventata la nuova leader de L’Isola dei Famosi, Teresanna Pugliese si è sfogata con Veronica Gentili, parlando della difficile situazione che vissuto questa settimana quando lei e Chiara Balistreri si sono uniti al gruppo dei Senatori. L’ex tronista di Uomini e Donne si è sentita attaccata e la presentatrice ha indagato, chiedendole se non fosse semplicemente in difficoltà a causa della dialettica di Adinolfi. Dopo aver negato tutto, Teresanna ha spiegato:

“Questa settimana mi sono sentita male e sono andata in infermeria perché il mio intestino non ha funzionato per diversi giorni. Per loro è stato un motivo di aggressione”.

Questo il commento della nuova leader de L’Isola dei Famosi, subito sostenuto da Veronica che ha sottolineato che tutti hanno diritto all’aiuto medico ma anche psicologico, dato che ci sono alcuni naufraghi che si sono sentiti male e hanno avuto attacchi di panico. Come andrà la nuova settimana ora che è lei ad avere l'ultima parola?

