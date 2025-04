Isola dei Famosi, svelato l'ultimo Naufrago ufficiale della nuova edizione!

News VIP

Chi è l'ultimo naufrago ufficiale della nuova edizione de L'Isola dei Famosi? Spunta il nome di un ex volto de Le Iene.

Tutto pronto per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, al via dal 7 maggio 2025, in prima serata su Canale 5. Nelle ultime ore è stato svelato il nome dell’ultimo naufrago, che si aggiunge al cast del reality show condotto da Veronica Gentili. Ecco di chi si tratta.

Isola dei Famosi, tutto pronto per la prima puntata

Torna L’Isola dei Famosi. Mediaset ha deciso di scommettere ancora una volta sul reality show ambientato in Honduras, nonostante il flop degli ascolti delle ultime edizioni, e questa volta punta tutto sulla conduzione di Veronica Gentili, già presentatrice de Le Iene. Al suo fianco di saranno Pierpaolo Pretelli, come inviato speciale dall’Honduras, e Simona Ventura nel ruolo di opinionista in studio. La prima puntata andrà in onda il 7 maggio 2025, in prima serata su Canale 5, con l’arrivo dei naufraghi di questo anno, un cast variegato che ha attirato immediatamente l’attenzione del pubblico. Ci saranno, infatti, Angelo Famao, Camila Giorgi, poi l’ex tronista di Uomini e Donne Teresanna Pugliese, che si mormora abbia problemi economici.

In Honduras approderanno anche l’ex volto di Amici Nunzio Stancampiano, Chiara Balestri, Carly Tommasini, poi il modello Leonardo Brum, Ibiza Altea e Samuele Bragelli recente protagonista di Italia Shore. Poi spazio a Omar Fantini, Cristina Plevani, Mirko Frezza, Paolo Vallesi, Loredana Cannata, Patrizia Rossetti e Antonella Mosetti. Ci sarà anche il figlio di Rocco Siffredi, Lorenzo Tano, il politico Mario Adinolfi e Alessia Fabiani. Ma il cast de L’Isola dei Famosi non è ancora al completo, almeno secondo l’indiscrezione lanciata da Davide Maggio nelle ultime ore. Ecco i dettagli.

Isola dei Famosi, chi è l’ultimo naufrago di questa edizione?

Il cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi ha acceso l’attenzione del pubblico di Canale 5, dal momento che si tratta di un cast davvero molto variegato, che segna anche grandi ritorni in tv come quello di Antonella Mosetti. Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Davide Maggio, tuttavia, manca all’appello ancora un naufrago ovvero Dino Giarrusso, noto sceneggiatore, politico italiano ed ex inviato de Le Iene, che attualmente conduce Veronica Gentili.

“Dino Giarrusso ha firmato e sarà nel cast dell’Isola dei Famosi 2025, in partenza mercoledì 7 maggio in prima serata su Canale 5. Davide Maggio aveva anticipato che lo sceneggiatore e politico siciliano, ex iena nel programma di Italia 1, era ancora in trattative con la produzione e oggi è arrivata l’attesa e non scontata fumata bianca: la firma sul contratto. E così il ventesimo e ultimo concorrente del reality condotto da Veronica Gentili”.

Questo il gossip sul cast de L’Isola dei Famosi, che sarebbe così composta da ben 20 naufraghi. Nel frattempo, si mormora che questa volta Mediaset abbia deciso di non concedere cachet stellari, puntando su protagonisti che si vogliono far conoscere sul piccolo schermo o che vogliono rilanciare la propria immagine.

