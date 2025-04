Isola dei Famosi, spunta un gossip su Teresanna Pugliese: nel cast per problemi economici?

News VIP

Dopo l'annuncio della sua partecipazione a L'Isola dei Famosi come naufraga, spunta un gossip inaspettato su Teresanna Pugliese.

Mancano pochi giorni al debutto ufficiale della nuova edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Veronica Gentili, con Pierpaolo Pretelli come inviato speciale dall’Honduras e Simona Ventura opinionista in studio. Nel cast c’è anche TeresannaPugliese, nota ex tronista di Uomini e Donne, e in queste ore si è diffuso un gossip piuttosto pungente sulla sua partecipazione al programma di Canale 5.

Isola dei Famosi, Teresanna Pugliese naufraga ufficiale

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi debutta il 7 maggio 2025, in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Veronica Gentili, volto noto e molto amato come presentatrice de Le Iene su Italia 1. Al suo fianco ci saranno Pierpaolo Pretelli, ex Velino di Striscia la Notizia ed ex inquilino del Grande Fratello Vip nonché compagno di Giulia Salemi, come inviato speciale dall’Honduras, poi Simona Ventura che ha spiegato perché ha accettato il ruolo di opinionista in studio. Nelle ultime ore è stato rivelato il cast ufficiale di questa edizione e spicca il nome di Teresanna Pugliese. Si mormora che, a fronte del flop delle ultime edizioni dell’Isola dei Famosi, Mediaset abbia fatto importanti tagli al budget pescando tra i Vip persone che sono desiderose di rilanciarsi in televisione, più che di ricevere un cachet importante.

Teresanna è stata una delle troniste più amate di Uomini e Donne, ripresentandosi poi alla corte di Francesco Monte dopo non averlo scelto, per conquistarlo e alla fine intrecciando con lui una love story passionale ma di breve durata, che è rimasta scolpita nel cuore dei fan del dating show di Maria De Filippi. E proprio Teresanna è finita al centro delle polemiche sul web, dopo l’annuncio della sua partecipazione ufficiale, perché si mormora che la sua adesione sia legata a problemi economici.

Isola dei Famosi, Teresanna in Honduras per problemi economici?

Archiviata la relazione con Francesco Monte dopo Uomini e Donne, Teresanna Pugliese ha ritrovato l’amore al fianco di Giovanni Gentile, con il quale è convolata a nozze e ha due splendidi bambini, Francesco e Gioele. Il più piccolo ha solo dieci mesi e questo ha creato non poche polemiche tra il popolo del web, che non vede di buon occhio la scelta di Teresanna di lasciare a casa il bambino piccolo per partecipare a L’Isola dei Famosi. Ma questa scelta, almeno stando al gossip diffuso da Alessandro Rosica, sarebbe stata presa proprio per il bene dei suoi bambini e della sua famiglia, in quanto l’ex tronista avrebbe qualche problema economico.

Partecipando ad un reality show in onda in prima serata su Canale 5, Teresanna potrebbe rilanciare la sua immagine, cercando nuova fortuna televisiva, ma anche nuove preziose collaborazioni su Instagram dove è attiva come influencer, con l’intento di ottenere nel breve tempo maggiori incassi. E cosa ci sarebbe di male? Ogni madre torna a lavoro dopo la nascita dei figli, dal momento che essere madre non deve essere totalizzante, bensì è importante anche riprendere la propria vita, le proprie abitudini e, soprattutto, il proprio lavoro soprattutto se è anche una passione oltre che una necessità.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.