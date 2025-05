Isola dei Famosi, Spadino verso il ritiro?: "Fame e sonno la cosa peggiore. La notte ho gli incubi" (VIDEO)

News VIP

Dopo Angelo Famao e Leonardo Brum, che hanno deciso di ritirarsi e abbandonare L'Isola dei Famosi, ora anche Patrizia Rossetti e Spadino stanno vivendo un momento di forte crisi in Honduras.

La vita sull'isola è sempre più dura per Spadino, nome d'arte di Samuele Bragelli. L'ex concorrente di Italia Shore, in crisi per la mancanza di cibo e di sonno, ha infatti rivelato di aver accarezzato l’idea di tornare a casa. Dopo Angelo Famao e Leonardo Brum, anche il naufrago romano deciderà di abbandonare L'Isola dei Famosi?

La crisi di Spadino

Stasera, mercoledì 21 maggio 2025, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la terza e imperdibile puntata de L'Isola dei Famosi. Intanto, prosegue senza sosta l’avventura dei naufraghi sulle spiagge dell’Honduras, anche se la stanchezza e la fame iniziano a farsi sentire. Dopo Angelo Famao e Leonardo Brum, che hanno deciso di ritirarsi definitivamente dal gioco e tornare in Italia, anche Patrizia Rossetti e Spadino stanno vivendo un momento di forte crisi.

Se la Rossetti si è lamentata di non sentire un feeling con l'ambiente in cui è costretta a vivere, il naufrago Spadino (Samuele Bragelli) ha ammesso di non riuscire a sopportare la mancanza di cibo e di sonno: "La cosa più dura dell'Isola è non mangiare, in spiaggia con la fame si vive malissimo, non hai voglia di fare niente, perché non ne hai le forze. Non dormo la notte, la fame gioca anche brutti scherzi, la notte ho gli incubi, dormo un'ora. Spesso mi sono sentito di pensare: ‘Ma chi me l'ha fatto fare?'. Mi succede spesso".

Leggi anche È scontro tra i Senatori e i Giovani de L'Isola dei Famosi

Al momento, nessuno dei due naufraghi della 19esima edizione de L'Isola ha comunicato alla produzione di voler abbandonare il reality show condotto da Veronica Gentili . Visti i precedenti, però, non è escluso che potrebbero arrivare ulteriori notizie qualche ora prima della diretta. Spadino riuscirà a superare la crisi e continuare la sua avventura in Honduras insieme ai suoi compagni di gioco?

Spadino, Patrizia Rossetti e Antonella Mosetti pronti a lasciare L'Isola?

Spadino e Patrizia Rossetti non sono gli unici a star attraversando un momento difficile a L'Isola dei Famosi. Antonella Mosetti, infatti, continua a dire da ormai diversi giorni di voler abbandonare il reality show condotto da Veronica Gentili. Confrontandosi con Loredana Cannata, la showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip si è lasciata andare a un duro sfogo in cui ha spiegato di provare una grande sofferenza fisica:

Mi gira la testa, mi viene da piangere. Io sono proprio finita. Non ce la faccio più. È inutile che traccheggiamo. Basta, ognuno ha il suo limite. Mi devo ammalare? Non credo che andarsene significhi essere debole. All’età nostra andarsene significa non accettare delle condizioni.

La Mosetti è convinta che sia inutile continuare a temporeggiare, perché è evidente che non sia in grado di rimanere ancora a lungo in Honduras. Cosa deciderà di fare Antonella? Rinuncerà o continuerà la sua avventura? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda stasera, mercoledì 21 maggio, alle 21,30 circa su Canale 5. Ricordiamo che il televoto è stato annullato per il ritiro di Leonardo Brum.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.