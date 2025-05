Isola dei Famosi, scintille in Honduras tra Senatori e Giovani: "Per loro siamo un problema"

News VIP

Scontro a L'Isola dei Famosi tra il gruppo dei Senatori e quello dei Giovani: ecco cosa è successo in Honduras tra i concorrenti della nuova edizione del reality show di Canale 5.

Manca poco alla terza puntata de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda domani mercoledì 21 maggio 2025 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, su Playa Uva gli equilibri iniziano ad essere sempre più precari. Ecco cosa è successo nelle ultime ore tra i naufraghi, divisi tra Senatori e i Giovani!

I naufraghi de L'Isola dei Famosi ai ferri corti

La terza puntata de L'Isola dei Famosi andrà in onda domani sera su Canale 5. Nel corso della diretta, la conduttrice Veronica Gentili affronterà tutto quello che è successo nel corso di questa settimana: dall'abbandono di Angelo Famao e Leonardo Brum, alla nuova crisi di Antonella Mosetti fino allo scontro avvenuto in Honduras tra i naufraghi, divisi tra Giovani e Senatori.

Nel daytime di ieri de L'Isola, i naufraghi si sono resi protagonisti di un nuovo scontro a distanza. Tutto è nato con l'arrivo di un nuovo comunicato dello Spirito dell’Isola, giunto dopo il provvedimento secondo cui Nunzio Stancampiano e Omar Fantini sono stati costretti a trascorrere due giorni sull’Isola di Montecristo per riconquistare il fuoco: "Cari Senatori, avete la possibilità di concedere per un’ora al giorno l’uso del vostro fuoco ai giovani, ammesso che concediate anche una porzione di vostro riso". La proposta è stata subito accettata dai Senatori, ma ben presto sono iniziati a nascere i primi malumori all’interno del gruppo. Il motivo? I Giovani, infatti, si sono presentati con la pentola e il riso, ma senza legna. Un gesto che ha infastidito l'ex Iena Dino Giarrusso e il cantante Paolo Vallesi: "Il loro metodo di cottura è pericoloso perché se la pentola schiaccia la brace e spegne il fuoco, spengono il fuoco a noi".

Più duro e severo è stato Mario Adinolfi, che ha proposto al suo gruppo di annullare il patto: "Ma se invece battiamo i giovani e li confiniamo alla fame? E’ così sbagliato prenderci un po’ di vantaggio pure a noi? Siamo noi contro di loro. Credo che sia utile mettere in difficoltà gli avversari". Parole che non sono per niente piaciute a Patrizia Rossetti, che ha boicottato l'idea del discusso giornalista.

I Senatori bocciano la proposta dei Giovani

Tensione alle stelle a L'Isola dei Famosi. Lo sfogo dei Senatori, che si sono mostrati molto scettici circa l'accordo preso con i Giovani, non è passato inosservato a Spadino. Come riportato da Biccy, dopo aver ascoltato le lamentele dell’altro gruppo, il ragazzo ha letteralmente sbottato: "Se noi andiamo di là e ci riuniranno sarà una guerra totale. Ci hanno accusato di aver bruciato troppa legna". A cercare di trovare una soluzione e placare gli animi ci ha pensato Teresanna Pugliese.

L'ex tronista di Uomini e Donne ha infatti proposto ai suoi compagni di squadra di mantenere l’accordo solo per il fuoco, rinunciando al riso: "Oggi andiamo, gli buttiamo la legna in faccia e rifiutiamo il loro riso, è acqua che non disseta. Per loro noi siamo un problema, cerchiamo di non esserlo, siamo grandi e vaccinati". La decisione dei Giovani, però, non è stata accettata da Omar, che non volendo violare nuovamente il regolamento del programma, ha deciso di attenersi alle direttive date dallo Spirito dell’Isola.

I naufraghi riusciranno a trovare un punto d'incontro per convivere serenamente? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata, che andrà in onda domani mercoledì 21 maggio 2025 alle 21.30 circa su Canale 5. Ricordiamo che gli appuntamenti con i Daytime sono: su Canale 5, dal lunedì al sabato, alle ore 13:40 e alle 16:40; su Mediaset Infinity, dal lunedì al venerdì, alle ore 15:30 e su Mediaset Extra, dal lunedì al venerdì, alle ore 21:15.

